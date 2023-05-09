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Tatlıya bağlamak için bir araya geldiler! Kavga çıktı: 6 yaralı, 6 gözaltı

Tatlıya bağlamak için bir araya geldiler! Kavga çıktı: 6 yaralı, 6 gözaltı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde akşam tartışan iki grup, olayı tatlıya bağlamak için bugün tekrar bir araya geldi. Bu kez olayın kavgaya dönüşmesiyle 6 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

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Olay, Köseköy Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında yanlış anlaşılma sebebiyle dün akşam saatlerinde tartışma yaşandı.

Bugün ise taraflar özür dilemek ve tatsızlığı sonlandırmak amacıyla bir araya geldi. Bu kez bilinmeyen bir sebeple taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kavgayı ayıran ve bölgedeki güvenliği sağlayan polis ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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