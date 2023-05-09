Güney Kore'de mahkeme, Kuzey Kore'nin zorla çalıştırdığı esirlere tazminat ödemesine hükmetti

Kuzey Kore'nin kendilerine ödeme yapma olasılığını düşük bulan kurbanların, ayrı bir dava açtığı belirtildi

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Güney Kore'de mahkeme, Kuzey Kore'nin, 1950-1953'te Kore savaşı sırasında esir tuttuğu ve zorla çalıştırdığı Güney Koreli 3 savaş esirine tazminat ödemesine karar verdi.

Merkezi Seul'de bulunan Daily NK sitesinin haberine göre, davacıları temsil eden sivil toplum örgütlerinin açıklamasında, Seul Merkez Bölge Mahkemesinin savaş dönemi zorla esir tutulan 3 Güney Koreliye tazminat ödenmesine hükmettiği belirtildi.

Açıklamada, Seul Merkez Bölge Mahkemesinin Kuzey Kore'nin savaş sırasında zorla çalıştırdığı Güney Koreli 3 savaş esirine 50 milyon won (yaklaşık 38 bin dolar) ödeyeceği ifade edildi.

Kuzey Kore'nin kendilerine ödeme yapma olasılığını son derece düşük bulan kurbanların, Kore Arası İşbirliği Vakfına tazminatı ödemesi için ayrı bir dava açtığı kaydedildi.

Kore savaşı sırasında zorla kömür madeninde çalıştırılan işçilerden 91 yaşındaki Kim Seong-tae, "Kuzey Kore, haksız şekilde bir hafta sonu sabahı sınırlarımızı işgal etti. Hafta sonu olduğu için de tüm askerler izindeydi. Böyle bir şey yaşayacağımızı tahmin edemezdik." ifadelerini kullandı.

- İlk olarak 2020'de Pyongyang hükümetine dava açılmıştı

Güney Koreli 5 savaş esiri, Kore savaşı sırasında Kuzey Kore'ye götürüldüklerini ve bir kömür madeninde çalışmaya zorlandıklarını iddia ederek, ilk olarak 2020'de Pyongyang hükümetine dava açmıştı.

Yerel haberlere göre, 5 savaş esirinden 3'ü 2020'den bu yana Kuzey Kore'den tazminat alamadan vefat etti. Yaşamını yitirenlerden 2'sinin ailesi davadan çekildi.

İki ayrı savaş esirinin ise 2020'de Kuzey Kore'den 21 milyon won (yaklaşık 16 bin dolar) talep ettikleri ayrı bir davayı kazanmıştı ancak aynı yıl başka bir mahkemede Kore Arası İşbirliği Vakfının bu davada iki davacıya tazminat ödemekle yükümlü olmadığına karar vermişti.

Kore Savaşı'ndan bu yana yalnızca 80 Güney Koreli savaş esirinin Kuzey Kore'den kaçtığı biliniyor. Ancak Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin savaş sırasında on binlerce esir aldığını ve yüzlerce Güney Korelinin hala Kuzey'de tutuklu olabileceğini tahmin ediyor.