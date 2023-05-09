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Dünya devinden Arda Güler hamlesi! Bonservis bedeli...

Dünya devinden Arda Güler hamlesi! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için İspanyol devi Barcelona'nın devrede olduğu iddia edildi.

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Fenerbahçe'de Arda Güler oynadığı güzel futbolla tüm futbolseverleri kendine hayran bırakırken gelecek sezon hangi takımda olacağıysa merak konusu oldu.

18 yaşında olmasına rağmen top hakimiyeti ve sahada görüş kabiliyeti yüksek olan Arda'nın ismi bugünlerde İspanyol devi Barcelona ile anılıyor.

Diario Sport'a göre, Barcelona'nın Arda Güler için Fenerbahçe ile ilk görüşmesini yaptığı aktarıldı. Arda Güler'in de Katalan ekibini istediği öne sürüldü.

Ayrıca haberde Paris Saint-Germain, Arsenal, Newcastle United ve Napoli'nin de genç yıldızı istediği ifade edildi.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Arda için 20 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli beklentisi olduğu vurgulanırken, finansal fair play düzenlemelerinde sorun yaşayan Barcelona'nın satın alma opsiyonlu kiralama yolunu düşündüğü iletildi.

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