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Yurt dışında 1 milyon 798 bin oy kullanıldı

Yurt dışında 1 milyon 798 bin oy kullanıldı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 798 bin 505 oldu.

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5 gün sonra kurulacak olan sandıklar ile milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem milletvekili tercihi yapacak.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, saat 18.30 itibariyle gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi 445 seçmen oy kullandı.

Bu kapsamda toplamda 1 milyon 798 bin 505 seçmen oy kullandı.

Temsilciliklerde oy kullanma işlemi sona erdi, gümrüklerde devam ediyor
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erdi. Gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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