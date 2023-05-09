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Bir petrol müjdesi daha gelebilir! Bakan Fatih Dönmez duyurdu

Bir petrol müjdesi daha gelebilir! Bakan Fatih Dönmez duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı canlı yayında yeni petrol sahası müjdesini duyurdu.

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Türkiye son dönemde petrol ve doğal gaz keşfine yönelik atılımlarını sürdürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Dönmez, petrol arama çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan dönmez açıklamasında, ''Diyarbakır’da bir saha üzerinde yoğunlaştık, ilk denemede sonuç aldık. Yoğun bir coğrafyaydı heyelanlı bir bölgeydi. Sondaj yerini değiştirmek zorunda kaldık. Yeni sondaj tamamlanınca belki oradan da bir haber gelebilir. Miktarı ile ilgili şu anda bir şey demek zor. Güneydoğu başta olmak üzere çalışmalar devam ediyor. '' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörden temizlenen Şırnak Gabar Dağı’nda, yeni petrol rezervi keşfedildiğini duyurmuştu.

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