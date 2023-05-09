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ABD’den Ukrayna ordusuna 1,2 milyar dolarlık yardım

ABD’den Ukrayna ordusuna 1,2 milyar dolarlık yardım

Pentagon, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında Ukrayna ordusuna top ve hava savunma sistemleri mühimmatı tedarik etmek üzere 1,2 milyar dolarlık yardım yapacaklarını duyurdu.

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Ukrayna-Rusya savaşının 2'nci yılında çatışmalar sürüyor. Rusya'ya karşı Ukrayna'nın en büyük destekçisi ise ABD. ABD, Ukrayna ordusuna yardımlarına bir yenisini daha ekledi.

1,2 milyar dolarlık yardım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında Ukrayna ordusuna top ve hava savunma sistemleri mühimmatı tedarik etmek üzere 1,2 milyar dolarlık yardım yapacaklarını duyurdu.

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, “Bu yardım paketi, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında sağlanacak, Ukrayna’nın hava savunmasını güçlendirmek, top cephanelik ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak ve toplam değeri 1,2 milyar dolara kadar çıkacak.” ifadesi kullanıldı.

Ukrayna’nın yakın zaman içinde top ve hava savunma mühimmatına ihtiyaç duyacağı vurgulanan açıklamada, Ukrayna ordusunun elindeki ekipmanın bakım ve idamesine yönelik desteğin de bu pakette yer aldığı aktarıldı.

Yardımın kullanım alanları

Yardımın içeriğine dair detaylı rakamlar yer almayan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu paketteki kabiliyetler şunları içerir; ek hava savunma sistemleri ve mühimmat; batı menşeli hava savunma fırlatıcıları, füzeler ve radarları Ukrayna'nın hava savunma sistemlerine entegre etmek için ekipman; kontrolsüz hava araçlarına karşı koymak için mühimmat; 155 mm topçu mermisi; ticari uydu görüntüleme hizmetleri; eğitim, bakım ve idame faaliyetleri için destek."

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