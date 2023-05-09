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Seçim çalışmalarında havaya ateş eden meclis üyesi gözaltına alındı

Seçim çalışmalarında havaya ateş eden meclis üyesi gözaltına alındı

Seçim çalışmaları sırasında AK Parti standına taş ve sopalarla saldıran CHP ve İyi Partili isimlerin arasında, CHP meclis üyesi Ersin Tatar da yer aldı. Silahıyla ateş açan Tatar, gözaltına alındı.

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Kentteki bir AVM önünde seçim çalışmaları yürüten bir grup AK Parti ve CHP'li arasında tartışma çıktı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde silah sesleri yükseldi.

CHP Gaziantep İl Gençlik Kolları ve meclis üyeleri, İP Gençlik Kolları üyeleri ile birlikte kentteki Sanko Park Meydanı'nda stant açan AK Parti Gaziantep Gençlik Kollarını hedef aldı. Yaşanan arbedede, taşların ve sopaların havada uçuştuğu görüldü.

Silahlı saldırı gerçekleştirdi

Bu sırada kalabalığın içine giren CHP Şehitkamil Meclis Üyesi Ersin Atar ise silahıyla ateş açtı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan Atar'ın dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Saldırgan, Ekrem İmamoğlu ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Son 1 haftayı 7/24 çalışıp sizi o sandıklara gömeceğiz." notunu düştü.

Olayda 4 AK Partili gencin yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Atar'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

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