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İşgalci İsrail ordusu Gazze'de 2 Filistinliyi daha şehit etti

İşgalci İsrail ordusu Gazze'de 2 Filistinliyi daha şehit etti

İsrail güçlerinin düzenlediği son saldırıyla, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 15'e, yaralananların sayısı ise 22'ye yükseldi

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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir araca düzenlediği hava saldırısında, 2 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Han Yunus'un doğusundaki saldırısında, 2 Filistinlinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusundaki Karara beldesinde bir aracı hedef aldığını, saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazesinin olay yerinden kaldırıldığını aktardı.

Öte yandan, İsrail ordusu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçağının, İslami Cihad Hareketi'ne bağlı tanksavar roketleri atan bir hücreyi hedef aldığını iddia etti.

İsrail'in gazze saldırısında 15 kişi öldü 

İsrail'in düzenlediği son saldırıyla bugün Gazze Şeridi'nde, yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e, yaralananların sayısı ise 22'ye yükseldi.

İsrail ordusu tarafından sabaha karşı Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetmiş, 20 Filistinli yaralanmıştı.

Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

Öte yandan İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında ise 12 Filistinli gerçek mermiyle, 3 kişi de plastik mermiyle yaralanmıştı.

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