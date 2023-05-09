BIST 4.536
DOLAR 19,51
EURO 21,39
ALTIN 1.276,15
HABER /  SPOR

Olympiakos'a kaybeden Fenerbahçe'nin EuroLeague macerası sona erdi

Olympiakos'a kaybeden Fenerbahçe'nin EuroLeague macerası sona erdi

Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek finali beşinci maçında Fenerbahçe, konuk olduğu Olympiakos'a 84-72 kaybetti. Seride durumu 3-2'ye getiren Yunan ekibi Final Four biletinin sahibi oldu.

Abone ol

Temsilcimiz Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında Olympiakos deplasmanına çıktı.

Karşılaşmanın başında hızlı hücumlardan skor üreten Olympiakos, Papanikolaou'nun 10 sayı kaydettiği ilk periyodu 20-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Guduric'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle etkili olan Fenerbahçe, 16. dakikada Sırp oyuncunun serbest atışlardan kaydettiği sayılarla karşılaşmada ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi: 29-31.

Bu bölümden sonra çabuk toparlanan ve oyun kontrolünü kaybeden sarı-lacivertli ekip karşısında 15-0'lık seri yakalayan Olympiakos bitime 29 saniye kala farkı 13 sayıya çıkardı: 44-31.

Yunanistan temsilcisi soyunma odasına 44-33 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Motley ile pota altını iyi kullanan Fenerbahçe önünde son bölümde Sloukas ile kritik basketler bulan Olympiakos final çeyreğine 65-52 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte Guduric'in üçlükleriyle farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe'ye Vezenkov'un sayılarıyla karşılık veren Olympiakos karşılaşmadan 84-72 galip ayrıldı.

Bu sonuçla seriyi 3-2 kazanan Olympiakos, Final Four'a yükselirken Fenerbahçe ise organizasyona play-off aşamasında veda etti.

Yunanistan ekibi Final Four'daki ilk maçında Monaco-Maccabi eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Final Four organizasyonu 19-21 Mayıs tarihlerinde Litvanya'nın Kaunas kentindeki Zalgiris Arena'da oynanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Blinken'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
Blinken'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
TRT Çocuk Diyanet yayına başladı
TRT Çocuk Diyanet yayına başladı
Sinan Ateş'in kitabını ücretsiz dağıtan gençler mahkemeye sevk edildiler
Sinan Ateş'in kitabını ücretsiz dağıtan gençler mahkemeye sevk edildiler
İstanbul Valiliği'nden afetzedelere ilişkin açıklama!
İstanbul Valiliği'nden afetzedelere ilişkin açıklama!
Mehmet Kasapoğlu: Hükümet olarak yaptık
Mehmet Kasapoğlu: Hükümet olarak yaptık
Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsüne Sakarya'da taşlı saldırı
Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsüne Sakarya'da taşlı saldırı
Dani Alves'in tutukluluğu devam edecek
Dani Alves'in tutukluluğu devam edecek
Mansur Yavaş: Bu tarafta Öcalan'ı çıkartacak sütü bozuk yok
Mansur Yavaş: Bu tarafta Öcalan'ı çıkartacak sütü bozuk yok
Mustafa Varank: Muhalefet Gemlik’i İtalya’da zannediyor
Mustafa Varank: Muhalefet Gemlik’i İtalya’da zannediyor
İşgalci İsrail ordusu Gazze'de 2 Filistinliyi daha şehit etti
İşgalci İsrail ordusu Gazze'de 2 Filistinliyi daha şehit etti
ABD’den Ukrayna ordusuna 1,2 milyar dolarlık yardım
ABD’den Ukrayna ordusuna 1,2 milyar dolarlık yardım
Bakan Varank: Terör örgütleri kimi destekliyorsa karşısında durmamız lazım
Bakan Varank: Terör örgütleri kimi destekliyorsa karşısında durmamız lazım