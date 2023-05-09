Olympiakos'a kaybeden Fenerbahçe'nin EuroLeague macerası sona erdi

Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek finali beşinci maçında Fenerbahçe, konuk olduğu Olympiakos'a 84-72 kaybetti. Seride durumu 3-2'ye getiren Yunan ekibi Final Four biletinin sahibi oldu.Abone ol
Temsilcimiz Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında Olympiakos deplasmanına çıktı.
Karşılaşmanın başında hızlı hücumlardan skor üreten Olympiakos, Papanikolaou'nun 10 sayı kaydettiği ilk periyodu 20-15 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Guduric'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle etkili olan Fenerbahçe, 16. dakikada Sırp oyuncunun serbest atışlardan kaydettiği sayılarla karşılaşmada ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi: 29-31.
Bu bölümden sonra çabuk toparlanan ve oyun kontrolünü kaybeden sarı-lacivertli ekip karşısında 15-0'lık seri yakalayan Olympiakos bitime 29 saniye kala farkı 13 sayıya çıkardı: 44-31.
Yunanistan temsilcisi soyunma odasına 44-33 üstün gitti.
Üçüncü periyotta Motley ile pota altını iyi kullanan Fenerbahçe önünde son bölümde Sloukas ile kritik basketler bulan Olympiakos final çeyreğine 65-52 önde girdi.
Dördüncü çeyrekte Guduric'in üçlükleriyle farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe'ye Vezenkov'un sayılarıyla karşılık veren Olympiakos karşılaşmadan 84-72 galip ayrıldı.
Bu sonuçla seriyi 3-2 kazanan Olympiakos, Final Four'a yükselirken Fenerbahçe ise organizasyona play-off aşamasında veda etti.
Yunanistan ekibi Final Four'daki ilk maçında Monaco-Maccabi eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Final Four organizasyonu 19-21 Mayıs tarihlerinde Litvanya'nın Kaunas kentindeki Zalgiris Arena'da oynanacak.