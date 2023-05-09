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TRT Çocuk Diyanet yayına başladı

TRT Çocuk Diyanet yayına başladı

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ve Diyanet İşleri Başkanlığı bir ilke imza attı. Yeni çocuk kanalı TRT Çocuk Diyanet, yayın hayatına resmen başladı.

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TRT Diyanet Çocuk, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde yayın hayatına başladı.

Milli ve manevi değerleri en doğru şekilde çocuklara aktarmayı amaçlayan yeni çocuk kanalı TRT Çocuk Diyanet, 'Kalplere yolculuk' sloganıyla 19:45'te izleyicilerle buluştu.

Erbaş'tan açıklama: TRT diyanet çocuk kanalının sevinç ve heyecanını yaşıyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TRT Diyanet Çocuk kanalının açılışı nedeniyle düzenlenen programda konuştu.

Erbaş açıklamasında, ''Bir toplumda çocuklara verilen değer, o toplumun medeniyet ufkunun en temel göstergesidir. Bugün iletişim ve etkileşim araçlarının hayatı bütün yönleriyle kuşşatığı bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte özellikle din ve değerler eğitim noktasında gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen kitle iletişim araçlarından istifade etmek zorunlu hale gelmiştir. Bu alan çocukların bedenen, ruhen, zihnen ve sağlıklı bir şekilde yetiştirilebilmeleri güzel ahlakla terbiye edilmeleri hususunda gözardı edemeyeceğimiz bir alandır. TRT Diyanet Çocuk Kanalı’nın yayın hayatına başlamasının sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. TRT Diyanet Çocuk Kanalımız, çocuklarımızın duygu ve düşünce dünyalarına ışık saçan yeni bir penceredir" ifadelerini kullandı.

Zahid Sobacı: Gayretimiz daim olacak

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından TRT Diyanet Çocuk kanalıyla ilgili açıklamada bulundu.

Sobacı paylaşımında, "Kalplere yolculuk" mottosuyla ekran yolculuğuna başlayan TRTDiyanetCocuk kanalımız ülkemize, milletimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun. Çocuklarımızın İslam'ın özünü kavramasına, iyiliği yücelten vicdanlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak için gayretimiz daim olacak'' ifadelerini kullandı.

Trt'den açıklama: Çocuklarımız emin ellerde

TRT'nin sosyal medya hesabından TRT Diyanet Çocuk kanalıyla ilgili mesaj paylaşıldı.

TRT'den yapılan açıklamada ''TRT Diyanet Çocuk ile kalplere yolculuk bugün 19.45'te başlıyor. Sevgi, şefkat ve iyilik dolu yepyeni bir dünyaya hoş geldiniz!  Çocuklarımızın değerli kalpleri TRT ile emin ellerde'' denildi.

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