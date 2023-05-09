Mehmet Kasapoğlu: Hükümet olarak yaptık

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Kasapoğlu, Göztepe Stadı'nı hükümet olarak kendilerinin yaptığını söyledi.

Abone ol

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sorularını cevapladı.

Spor Toto 1. Lig'de, Süper Lig'e yükselmek için play-off mücadelesi veren Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadı'nın kendisi için anlamını dile getirerek konuşmasına başlayan Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ülkemize çok stat kazandırdık. Kazandırdığımız en önemli stadyumlardan birisi. Hükümet olarak bu stadı biz yaptık."

"Bu stadın dünyanın 10 stadı arasında yarışmaya katılması çok anlamlı. Modern bir yapı önemli bir lokasyon... Farklı donanımları ile çok özel statlardan biri."