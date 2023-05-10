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Kibariye konserde sahneden düştü: Hastanelik oldu! O anlar saniye saniye kamerada

MERSİN'de sahne alan ünlü sanatçı Kibariye hayranı yüzünden sahneden aşağı düştü. Ünlü sanatçı hastanede tedavi altına alınırken o anlar kameraya yansıdı.

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Merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde kurulan alanda "Romanlar Buluşması" konserine ünlü sanatçı Kibariye'de katıldı. Kibariye sahnede şarkısını söylerken talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü sanatçı için sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruması olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı.

Darbe alan Kibariye yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü. Yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan Kibariye'nin düşme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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