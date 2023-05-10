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Bartın'da kız yurdunda kalan öğrenciler hastanelik oldu

Bartın'da kız yurdunda kalan öğrenciler hastanelik oldu

BARTIN'da kız öğrenci yurdunda kalan 21 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgilere göre Bartın kent merkezindeki İnci Bankoğlu Kız Öğrenci Yurdunda kalan 21 lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Akşam yemeğinde yurtta görevli aşçılar tarafından hazırlanan patates püresi, çorba ve krem şantili tatlı yiyen öğrencilerden bazılarında bir süre sonra mide bulantısı, kusma, halsizlik gibi şikayetler oluştu.

Yurttan ambulanslarla alınan öğrenciler ilk müdahalelerinin ardından Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bartın Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerce menüde yer alan yemeklerden numuneler alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hastaneye kaldırılan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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