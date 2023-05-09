"Geçiş sürecindeyim" demişti Tuğçe Tayfur bu kez başını açtı takipçilerine kızdı!
Maneviyata yönelerek sahne kariyerini bitiren Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabındaki saçı açık fotoğraflarını silmiş ardından tesettürlü pozlarını paylaşmıştı. Tesettüre girmediğini söyleyip 'geçiş sürecindeyim' diyen Tuğçe Tayfur şimdi de başını açtı. Saçı açık fotoğraflarını yayınlayan Tayfur, kendisini eleştiren takipçilerine 'Bir zahmet beni takip etmeyin' diye kızdı...
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maneviyata yöneldiğini ve sahneleri bıraktığını duyurdu.
Bu kararıyla dikkat çeken Tayfur'un başını kapatarak verdiği pozların ardından tesettüre girdiğini ileri sürülmüştü.
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından tesettürlü pozlarını paylaşmıştı.
Fotoğrafları kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Tayfur, tesettüre girdiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "İslam dinine göre tesettür ve örtünmek bu değil.