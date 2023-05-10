Şakir Eczacıbaşı'nın mirasını mahkeme bölüştürdü! En büyük payı kim aldı?

Merhum işadamı Şakir Eczacıbaşı’nın vefatının ardından görülen miras davası sonuçlandı. Mahkeme, 120 paylık mirası, farklı oranlarda mirasçılara dağıttı. Yüzde 60’lık oranla en büyük payı, Şakir Eczacıbaşı’nın eşi Saniha Sebla Eczacıbaşı aldı.

Abone ol

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı, işadamı Şakir Eczacıbaşı, 2010 yılında 81 yaşında vefat etti. 2010 yılında Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Şakir Eczacıbaşı'na ait miras mektubu açılarak, mirasçılarına okunmuştu ancak Şakir Eczacıbaşı'nın eşi Saniha Sebla Eczacıbaşı tüm mirasın kendisine kalması gerektiğini belirtince yeğenler mahkemeye itirazda bulunmuştu.

13 yıllık dava sonuçlandı

Şakir Eczacıbaşı'na ait olan onlarca banka hesabındaki paralar, Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan daireler, bankaların özel kasalarında bulunan kıymetli eşyalardan paylarına almak isteyen ailenin fertlerinin mahkemede verdikleri mücadelede sona gelindi.

Yıllardır süren dava sonuçlandı

Sabah'ın haberine göre, Eczacıbaşı'na ait olan onlarca bankadaki para, çeşitli illerde bulunan daireler, bankaların özel kasalarında bulunan kıymetli eşyalar nedeniyle açılan dava sonuçlandı.

En büyük pay eşine verildi

Mahkeme, tüm mirası 120 pay olarak belirledi ve yarısı olan 60'lık kısmının eş Saniha Sebla Eczacıbaşı'na bırakılmasına hükmetti. Şakir Eczacıbaşı'nın mirası aile üyelerine şöyle paylaştırıldı:

60 PAY/S.Sebla Eczacıbaşı

6 PAY / R. Faruk Eczacıbaşı

6 PAY / F.Bülent Eczacıbaşı

12 PAY / Nükhet Eczacıbaşı

6 PAY / Aliye Füsun Güran

4 PAY / Deniz Alatlı

4 PAY / Refika Başkır

4 PAY / S. Pınar Eczacıbaşı

12 PAY / Saime Filiz Sarper

3 PAY / Engin Egemen

3 PAY / Melih Egemen