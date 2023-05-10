Meral Akşener'in 'sır' FETÖ dosyası ortaya çıktı! PKK'lı 'Gizli Tanık Kar' FETÖ itirafçısı olarak neler anlatmış?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında hazırlanan ve savcılık tarafından gizlilik kararı konulan FETÖ soruşturması dosyasın içeriği ortaya çıktı. Dosyanın 'Kar' kod adlı gizli tanığın 2016 yılında 15 Temmuz darbesinden 19 gün sonra verdiği ifade üzerine açıldığı belli oldu. Ancak o gizli tanık PKK davasında sanık olarak yargılandı. İşte Gizli tanık 'Kar' Akşener için verdiği ifadenin ayrıntıları...

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Meral Akşener hakkında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hazırlanan “sır” GETÖ soruşturması dosyası ortaya çıktı. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Akyener hakkında başlatılan ve gizlilik kararı bulunan FETÖ dosyasının ayrıntılarını yazdı. İşte "Gizli Tanık Kar'ın ifadeleri üzerine başlatılan Akşener soruşturmasının ayrıntıları...

'İş bulabilirim umuduyla' evde kaldım

15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminden 19 gün sonra 4 Ağustos 2016'da Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Gizli Tanık “Kar” 2003-2009 arasında “iş güç bulabilirim umuduyla” örgütün evlerinde kaldığını söyledi. Örgüt abisinin de Cizre'deki FEM Dershanesi'nde bir öğretmen olduğunu iddia etti. Evlerde kalan öğrencilere soruları verdiğini anlattı, 2007'de üniversiteyi kazandığını ve Van'da okumaya hak kazandığını ifade etti.

Rahatsız olunca ayrıldı ama geri döndü

Gizli tanık “Kar” Van'da, yeni bir örgüt abisine devredildi. İfadesine göre, evin abisi Gülen örgütüyle ilgili ideolojik eğitim verdi sonrasında da “durumdan rahatsız” olduğu için evden ayrıldı, devlet yurdunda kalmaya başladı. 2010'da örgüt “Kar”ı yeniden eve çağırdı ve Van'da ücretli öğretmen oldu. Bu arada “himmetçi” de oldu. 2012'de Cizre'ye döndü. Dosyaya göre Gizli Tanık Kar ifadesinde şu iddialarda bulundu:

Akşener örgüt toplantılarına katılıyordu

- Örgütün son dönemdeki hedeflerinden biri siyasi parti ele geçirmek, sızmaktı. Ya da parti kurmak istiyorlardı. Bildiğim kadarıyla bu konuda Meral Akşener isimli kişi kullanılmaktadır.

- Meral Akşener'in cemaat toplantılarına katıldığını biliyorum. Bunu örgüt mensubu kişilerden öğrendim. Kimliğim anlaşılmasın diye hangi örgüt üyelerinden bu bilgiyi öğrendiğim konusunda isim vermek istemiyorum.

Akşener darbe planı yapmaya çalışıyordu

- Ekip, belirli aralıklarla toplantılar yaptı. 2015-2016 yıllarında bu toplantıların sayısı arttı. Çünkü Meral Akşener'i MHP'nin başına getirmek istiyorlardı.

- Hakim-savcılar kendilerine verilen görevleri yerine getirdi. Ancak olmadı. Toplantılarda Akşener darbe planı yapmaya çalışıyordu.

- MHP'nin başına geçemeyince örgüt Meral Akşener'i başbakan yapma kararı aldı. Bu arada 15 Temmuz yaşandı. Bu darbe girişimini ABD'ye giden isminin Adil olduğunu öğrendiğim biri yönetti.

Gizli Tanık kar'ın bu ifadesinin ardından dosya başka bilgilerle birlikte Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nda birleştirildi. Ankara Başsavcılığı, gizli tanık “Kar”ın nerede olduğunu sordu ancak 'Kar' bir türlü bulunamadı. 27 Temmuz 2017'de, Tanık Koruma Daire Başkanlığı'ndan gizli tanığın akıbetiyle ilgili bilgi istendi.

Emniyet'ten gelen bilgiye göre Gizli Tanık Kar, 6 Şubat 2016'dan bu yana Cizre Ağır Ceza Mahkemesi'nde “silahlı terör örgütü üyeliğinden” yargılanıyordu. O dönem FETÖ silahlı terör örgütü değil! “Kar” da PKK üyeliğinden mahkemede yargılanıyordu.