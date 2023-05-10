Muharrem İnce’den "kaset" açıklaması! "Yayanlar CHP'den eski dostlarım..."

Cumhurbaşkanı adayı, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, hakkındaki kaset iddiasıyla ilgili konuştu. 45 gündür sahte bağış dekontları, kasetler ve belgelerle iftiralar atıldığını belirten Muharrem İnce, bunları yapanların yurt dışındaki FETÖ’cüler, yayanların ise CHP’den eski dostları olduğunu söyleyip ekledi: “Ayıptır utanın bunlardan. Alayınız gelse diz çökmem, boyun eğmem.”

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Cumhurbaşkanı adayı, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, hakkında 45 gündür sahte bağış dekontları, kasetler ve belgelerle iftiralar atıldığını söyledi. Seçimin bir bayram ve demokrasi sınavı olduğunu belirten İnce, meydanda seçim standı açan diğer partilere başarılar diledi.

Millet İttifakı’ndaki partilerin milletvekili adaylarından bazılarını eleştiren İnce, “O Silivri zindanlarında Muharrem İnce mücadele ederken İdris Naim Şahin içişleri bakanıydı, şimdi de İYİ Parti’nin milletvekili adayı. Atatürkçüsünüz yani öyle mi? İzmir 1. sıra milletvekili adayınız Yüksel Taşkın, ‘Kemalizm ırkçılıktır’ diyor. Atatürkçü olan biziz" dedi.

Sanatçılara: Siyaset ve sokağı bilmiyorsunuz

Kendisinin adaylıktan çekilmesi yönündeki çağrılara tepki gösteren İnce, şöyle konuştu: “Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, ‘Ben yüzde 60 ile kazanıyorum.’ O zaman bana ihtiyacın yok, sorun yok. Bir de gazeteciler ve sanatçılar bir furya başlattı ‘Muharrem İnce çekil’ diye. Onlara da diyorum ki lütfen, siyaseti ve sokağı bilmiyorsunuz. Muharrem İnce’nin oy aldığı kesim farklı. Muharrem İnce gençlerden oy alıyor. Muharrem İnce’nin gönüldaşları ve Memleket Partisi’nin üyeleri müridim değil ki. Yani ben çekilince hepsi Kılıçdaroğlu’na oy vermeye mi gidecekler? Böyle bir dünya var mı? Sen çekil, sen de çekil… Erdoğan da çekilsin o zaman. Tek başına girsin daha kolay kazanır. Böyle siyaset mi olur?”

Bağış dekontları, kasetler, belgeler...

Kendisine 45 gündür sahte bağış dekontları, kasetler ve belgelerle iftiralar atıldığını, bunları yapanların yurt dışındaki FETÖ’cüler, yayanların ise CHP’den eski dostları olduğunu söyleyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayıptır utanın bunlardan. Ben sizin 2018’de cumhurbaşkanı adayınız değil miydim? Bu arkadaşınıza iftira atan FETÖ’nün sahte kasetlerini ve dekontlarını yayınlamaya utanmıyor musunuz? Ahlak, edep de mi bitti? Bunlar FETÖ’cüler benimle ilgili sahte belgeler yayınlayarak sahte dekontlar yayınlayarak para pul aldı diyerek beni diz çöktüreceklerini sandılar. Alayınız gelse diz çökmem, boyun eğmem. Kimsiniz siz? Bizim abdestimizden şüphemiz yok, üstesinden geliriz.”