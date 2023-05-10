BIST 4.536
DOLAR 19,52
EURO 21,41
ALTIN 1.273,89
HABER /  SEÇİM

Muharrem İnce’den "kaset" açıklaması! "Yayanlar CHP'den eski dostlarım..."

Muharrem İnce’den "kaset" açıklaması! "Yayanlar CHP'den eski dostlarım..."

Cumhurbaşkanı adayı, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, hakkındaki kaset iddiasıyla ilgili konuştu. 45 gündür sahte bağış dekontları, kasetler ve belgelerle iftiralar atıldığını belirten Muharrem İnce, bunları yapanların yurt dışındaki FETÖ’cüler, yayanların ise CHP’den eski dostları olduğunu söyleyip ekledi: “Ayıptır utanın bunlardan. Alayınız gelse diz çökmem, boyun eğmem.”

Abone ol

Cumhurbaşkanı adayı, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, hakkında 45 gündür sahte bağış dekontları, kasetler ve belgelerle iftiralar atıldığını söyledi. Seçimin bir bayram ve demokrasi sınavı olduğunu belirten İnce, meydanda seçim standı açan diğer partilere başarılar diledi.

Millet İttifakı’ndaki partilerin milletvekili adaylarından bazılarını eleştiren İnce, “O Silivri zindanlarında Muharrem İnce mücadele ederken İdris Naim Şahin içişleri bakanıydı, şimdi de İYİ Parti’nin milletvekili adayı. Atatürkçüsünüz yani öyle mi? İzmir 1. sıra milletvekili adayınız Yüksel Taşkın, ‘Kemalizm ırkçılıktır’ diyor. Atatürkçü olan biziz" dedi.

Sanatçılara: Siyaset ve sokağı bilmiyorsunuz

Kendisinin adaylıktan çekilmesi yönündeki çağrılara tepki gösteren İnce, şöyle konuştu: “Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, ‘Ben yüzde 60 ile kazanıyorum.’ O zaman bana ihtiyacın yok, sorun yok. Bir de gazeteciler ve sanatçılar bir furya başlattı ‘Muharrem İnce çekil’ diye. Onlara da diyorum ki lütfen, siyaseti ve sokağı bilmiyorsunuz. Muharrem İnce’nin oy aldığı kesim farklı. Muharrem İnce gençlerden oy alıyor. Muharrem İnce’nin gönüldaşları ve Memleket Partisi’nin üyeleri müridim değil ki. Yani ben çekilince hepsi Kılıçdaroğlu’na oy vermeye mi gidecekler? Böyle bir dünya var mı? Sen çekil, sen de çekil… Erdoğan da çekilsin o zaman. Tek başına girsin daha kolay kazanır. Böyle siyaset mi olur?”

Bağış dekontları, kasetler, belgeler...

Kendisine 45 gündür sahte bağış dekontları, kasetler ve belgelerle iftiralar atıldığını, bunları yapanların yurt dışındaki FETÖ’cüler, yayanların ise CHP’den eski dostları olduğunu söyleyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayıptır utanın bunlardan. Ben sizin 2018’de cumhurbaşkanı adayınız değil miydim? Bu arkadaşınıza iftira atan FETÖ’nün sahte kasetlerini ve dekontlarını yayınlamaya utanmıyor musunuz? Ahlak, edep de mi bitti? Bunlar FETÖ’cüler benimle ilgili sahte belgeler yayınlayarak sahte dekontlar yayınlayarak para pul aldı diyerek beni diz çöktüreceklerini sandılar. Alayınız gelse diz çökmem, boyun eğmem. Kimsiniz siz? Bizim abdestimizden şüphemiz yok, üstesinden geliriz.”

ÖNCEKİ HABERLER
Şakir Eczacıbaşı'nın mirasını mahkeme bölüştürdü! En büyük payı kim aldı?
Şakir Eczacıbaşı'nın mirasını mahkeme bölüştürdü! En büyük payı kim aldı?
Meral Akşener'in 'sır' FETÖ dosyası ortaya çıktı! PKK'lı 'Gizli Tanık Kar' FETÖ itirafçısı olarak neler anlatmış?
Meral Akşener'in 'sır' FETÖ dosyası ortaya çıktı! PKK'lı 'Gizli Tanık Kar' FETÖ itirafçısı olarak neler anlatmış?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahte afişleri dağıtıldı! CHP "Buna engel olun" demişti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahte afişleri dağıtıldı! CHP "Buna engel olun" demişti
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 78 sözleşmeli personel alınacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 78 sözleşmeli personel alınacak
Mersin'de vahşet: Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldürdü! Ailesinin feryatları yürekleri dağladı
Mersin'de vahşet: Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldürdü! Ailesinin feryatları yürekleri dağladı
Kibariye konserde sahneden düştü: Hastanelik oldu! O anlar saniye saniye kamerada
Kibariye konserde sahneden düştü: Hastanelik oldu! O anlar saniye saniye kamerada
Konya'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Konya'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Polis otosuna çarpıp kaçtı! Alkollü sürücü nefes kesen kovalamacayla yakalandı
Polis otosuna çarpıp kaçtı! Alkollü sürücü nefes kesen kovalamacayla yakalandı
Ali Koç, Dursun Özbek ve 8 Süper Lig ekibi PFDK’ya sevk edildi
Ali Koç, Dursun Özbek ve 8 Süper Lig ekibi PFDK’ya sevk edildi
Trump cinsel taciz ve iftiradan suçlu bulundu! Cezası belli oldu
Trump cinsel taciz ve iftiradan suçlu bulundu! Cezası belli oldu
Real Madrid ile Manchester City berabere kaldı
Real Madrid ile Manchester City berabere kaldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun acı günü
Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun acı günü