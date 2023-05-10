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Avusturya’daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderilmek üzere Münih’teki THY uçağına taşındı

Avusturya’daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderilmek üzere Münih’teki THY uçağına taşındı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Avusturya'da kullanılan oy pusulaları, Türkiye'ye gönderilmek üzere Almanya'nın Münih kentinden yola çıkacak Türk Hava Yolları (THY) uçağına kara yoluyla nakledildi.

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Avusturya’da 13 gün süren oy verme işleminin sona ermesinin ardından Türkiye’nin Viyana Başkonsolosluğu Sandık Saklama ve Ulaştırma Komisyonu’nda yer alan konsolosluk yetkilileri ve siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde oy pusulaları resmi araçlarla Münih’teki THY uçağına teslim edilmek üzere yola çıktı.

Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert’in başında bulunduğu komisyon Avusturya’nın başkenti Viyana’dan 21 mühürlü çuvalı taşıyan 3 resmi araçla Münih Franz Josef Strauss Havalimanı’na hareket etti.

Viyana’nın dışında Avusturya’dan Salzburg ve Bregenz Başkonsolosluklarındaki oy pusulaları da THY uçağına nakledilecek.

Avusturya'nın dışında Almanya’daki bazı dış temsilciliklerden de buraya oy pusulaları getirilecek. Daha sonra çuvallar, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilmek üzere THY’ye ait uçakla Münih’ten Türkiye’ye götürülecek.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, 13 gün süren oy kullanma sürecinde, yaklaşık yüz 111 bin seçmenin bulunduğu Avusturya'da toplamda 62 bin 349 seçmenin oy kullandığını açıklamıştı.

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