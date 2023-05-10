Ömer Çelik kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ömer Çelik aday mı, nereden aday?

AK Parti Sözcüsü olan Ömer Çelik, seçime günler kala yaptığı açıklamalar ile gündemde olan isimlerden biri oldu. Uzun yıllardır siyasetin renkli simalarından biri olan Ömer Çelik aslen Adanalıdır. Şu anda 54 yaşında olan Ömer Çelik'in kardeşi Hatice. Çelik'tir. Peki bir dönem Kültür ve Turizm Bakanlığı görevinde olan Ömer Çelik evli mi, eşi var mı?

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek ve cumhurbaşkanlığı için oyunu kullanacak. Seçime günler kala siyasetin merak edilen isimlerinden biri de söyledikleri dikkat çeken Ömer Çelik oldu. AK Parti Sözcüsü olan Ömer Çelik aslen Adanalı ve 54 yaşında. Hatice Çelik adında bir kardeşi olan Ömer Çelik'in babasının adı Yusuf Çelik'tir. Bir dönem Kültür ve Turizm Bakanlığı görevinde bulunan Ömer Çelik hakkında en çok merak edilen konulardan biri de medeni hali oldu. Ömer Çelik şu anda bekar, çocuğu da yoktur.

Ömer Çelik kimdir?

Babasının adı Yusuf Ziya, annesinin adı Dudu'dur. İlk ve ortaokuldan sonra Adana Motor Teknik Lisesi'nde lise öğrenimine başladı, sonra da geçtiği Adana Erkek Lisesi'nden mezun oldu.

Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu ve aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Siyaset Bilimi alanında, Türkiye'de çoğulculuğun yeni görünümleri “Son dönemdeki çoğulcu toplum modeli tartışmaları” başlıklı yüksek lisans tezini yazarak yüksek lisansını 1998 yılında tamamladı.

Mezun olduktan sonra siyaset bilimci ve gazeteci olarak çalıştı. Bilgi ve Hikmet dergisinin Ankara Sorumlusu olarak görev yaptı. Çeşitli dergilerde yazılar yayınladı. Yeni Yüzyıl, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

2002 yılından sonra AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi danışmanıdır.22., 23. ve 24. dönem AK Parti Adana milletvekili olarak seçildi.NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliklerinde bulundu. ayrıca, Türkiye-ABD Dostluk Grubu Başkanlığını da yürüttü.

AK Parti nin kuruluşundan bugüne kadar Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi oldu.

Mart 2010 yılında AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na geldi.

61. ve 62. hükümetlerde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapmıştır.

24 Ocak 2013 tarihinde yapılan kabine değişikliği sonucu Ertuğrul Günay’ın yerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'na atandı.

AK Parti'nin tüzüğünde yer alan 'AK Parti listelerinden aday gösterilip seçilmiş olan belediye başkanları ve milletvekilleri, kesintisiz en fazla üç dönem aynı görevi yürütebilir' maddesine istinaden Ömer Çelik, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlere katılamadı ve milletvekili olamadı.

28 Ağustos 2015 tarihinde göreve başlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Geçici Bakanlar Kurulu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine getirilen Yalçın Topçu'ya, görevini teslim etti.

AK Parti 5’inci Olağan Genel Kongre’sinin ardından yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 13 Eylül 2015 tarihi itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti sözcüsü Ömer Çelik oldu.

24 Mayıs 2016 tarihinden bu yana 65. Hükümette Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak kabinede yer almaktadır.