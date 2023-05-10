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Rus fenomen Hasbulla Magomedov gözaltına alındı!

Rus fenomen Hasbulla Magomedov gözaltına alındı!

20 yaşındaki Rus sosyal medya fenomeni Hasbulla Magomedov, arkadaşları ile trafik kurallarını hiçe sayıp otomobil ile gösteri yaptığı gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alındı.

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Hasbulla, bir grup arkadaşı ile arkadaşlarının düğününe katıldıktan sonra, araçları ile caddede diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atacak şekilde gösteri yapmaya başladı.

İnsanların canını tehlikeye attı

Şikayet üzerine polis tarafından arkadaşları ile beraber gözaltına alındı. İç İşleri Bakanlığı, Hasbulla ve arkadaşlarının caddede otomobil ile yaptıkları tehlikeli anlara ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Hasbulla'nın direksiyon başında olmadığı araç içinde olduğu görülüyor.

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