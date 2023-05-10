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Memur ve emekliler için düşünülen zam oranı ortaya çıktı

Memur ve emekliler için düşünülen zam oranı ortaya çıktı

Kamu işçilerinin maaşına yüzde 45 zam sonrası gözler memur ve emeklilere yapılacak temmuz zammına çevrildi. Kamu işçileri ile memur arasındaki makasın daralmaması için aynı oranda memurlara zam yapılacağı belirtiliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçisinin zam oranını açıklarken memur, emekli ve asgari ücret artışına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret artışından memur ve emekli zammına yıl başında gerçekleştirdiğimizi çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıklarımız var. Memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek boynumuzun borcudur. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi. Peki yüzde 45 zam alan kamu işçilerinin ardından asgari ücret, memur maaşına ne kadar artış yapılır? 

Makas daralmış oldu

Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı:

"Kamu işçisinin taban aylığı işçi tarafının talebi doğrultusunda gerçekleşti. İşçi tarafının tüm talepleri Sayın Cumhurbaşkanının açıklaması doğrultusunda kabul edilmiş oldu. Bunu olumlu bir gelişme olarak değerlendirmemize karşın tabanın üstünde ücret alanlarla taban ücret alanlar arasındaki makas daralmış oldu.

Örneğin 10.000 TL alan bir işçinin maaşı 15.000 TL’ye yükseldi ve yüzde 50 oranında maaş artışı söz konusu oldu. Diğer taraftan tabanın üstünde maaş alan işçinin maaşı yüzde 45 oranında artırıldı.

Bu durum çalışma barışının bozulmaması için göz önünde bulundurulması gereken bir husus olarak öne çıkıyor. Kamu işçisine yapılan bu oran mutlak anlamda asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında beklentiye yol açacaktır.

Aynı oranda memurlara zam yapılmalı

Memur maaşları açından düşünüldüğünde kamu işçileri ile memur arasındaki makasın daralmaması için aynı oranda memurlara da zam yapılması bir zorunluluk haline gelmektedir.

Ben aynı oranda memur maaş zammına yansıyacağı kanaatindeyim. Asgari ücret ve emekli zammını ise direkt olarak etkilemeyeceği kanaatindeyim. Temmuz döneminde emekli zamlarına yapılan oran yine yüzde 30 civarlarında kalacaktır."

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