Erzurum'daki olayları Kemal Kılıçdaroğlu değerlendirdi, Erdoğan'a: Yapamazsın kardeşim, bitti artık

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde yapılan taşlı saldırıyla ilgili, “provokasyon” dedi. Kılıçdaroğlu, “Biz asıl faillerin yakalanmasını istiyoruz. Onları alana süren, çocuklara taş attıran failleri istiyoruz” diye konuştu.

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum’daki taşlı saldırıyla ilgili, "Bir provokasyondu orada yapılan. Erzurumlular zaten son derece rahatsız. Erzurum dadaşların kentidir, Nene Hatunların yetiştiği topraklardır. Bizi üzdüğü kadar Erzurumluları da üzmüştür. Biz asıl faillerin yakalanmasını istiyoruz. Onları alana süren, çocuklara taş attıran failleri istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, "‘Kendi kendine yaptılar’ diyorlar. Belediye başkanı belediye başkanı değil, vali vali değil. Devlette ciddi bir çürüme var. Ekrem Başkan'ın miting yapması gerekiyor, miting alanına belediye otobüslerini yığıyorsunuz. Hangi akıl, hangi demokrasi, hangi insan hakları… Kaybedeceklerini biliyorlar. Kaybedeceklerini bildikleri için sertleşiyorlar. Ama biz sağduyuyla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Sağ olsun Ekrem başkan, toplumu sağduyuya davet etti. Seçimlere kadar hepimiz sabredeceğiz. Bu tür taşkınlıklar bundan sonra da büyük bir ihtimalle olacaktır. Çünkü Saray ve onun yandaşları, bu tür taşkınlıklardan, ‘Acaba prim toplayabilir miyiz? CHP'yi ve Millet İttifakı'nı korkutabilir miyiz’ diye arayış içindeler. Onlar bizim Kuvâ-yi Milliyeci olduğumuzu bilmiyorlar. Siz kimsiniz ki bizi korkutacaksınız? Biz yine bildiğimiz yolda, insanlara hizmet etme yolunda, insanların hakkını, hukukunu savunma yolunda ve Türkiye'ye demokrasiyi getirme yolunda mücadelemizi sürdüreceğiz. Ama hukuk içinde sürdüreceğiz.”

Saldırıya karışan uzman çavuş: Devletteki çürümeyi gösteriyor

Kılıçdaroğlu, taşlı saldırıya karışan Piyade Uzman Çavuş Akif Keleş hakkında da, “Bu, devletteki çürümeyi gösteriyor. Siz uzman çavuş alıyorsunuz, hukuku sağlayacak olan, adaleti sağlayacak olan bir kamu görevlisi, tam tersine hukuku ve adaleti çiğniyor. Birilerinden cesaret alıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yapamazsın kardeşim, bitti artık

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kaybedeceklerini anladıkları için kendileri provokasyon yaratıyorlar” ifadesi için de, “Seçimi kaybedeceğini biliyor, o korku içinde her tarafa saldırıyor, ‘Acaba bir şey yapabilir miyiz?’ diye. Yapamazsın kardeşim, bitti artık. Yeni bir dönem başlayacak Türkiye'de. Huzurlu bir dönem başlayacak” ifadelerini kullandı.

"Tüm vatandaşlarımı sükûnete davet ediyorum, tahriklere kapılmayın"

Kılıçdaroğlu, Trabzon, Şanlıurfa, İzmir gibi kentlerden gelen tartışma ve saldırı girişimleriyle ilgili de şu çağrıda bulundu:

“Tüm vatandaşlarımı sükûnete davet ediyorum. Bunlar gidecekler ve hepimiz farkındayız, biliyoruz. Taşkınlık yapıyorlar. Taşkınlıklardan uzak durmamız lazım. Sağduyulu hareket etmemiz lazım. Sandığa bir bayram havası içinde gidip oyumuzu kullanmamız lazım. Sonra hep birlikte seçim sonuçlarını, oy kullandıkları okulda izlemelerini istiyorum. Bütün vatandaşlarımız bunu yapsınlar. Tahriklere kapılmasınlar. Tahriklere kapılanlar var, görevlendirilenler var. Bunlardan uzak dursunlar.”