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Karabağ Şuşa'da "Harıbülbül" müzik festivali başladı

Karabağ Şuşa'da "Harıbülbül" müzik festivali başladı

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin sembol şehri Şuşa'da "Harıbülbül" müzik festivali düzenleniyor.

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Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da "Harıbülbül" müzik festivali başladı
Şuşa'nın Cıdır Ovası'nda başlayan festivalde, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) üyesi ülkelerin müzik ve dans grupları performanslarını sergiledi.

Festivalin açılışında Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri, Özbekistan ve bu ülkeye bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu'na bağlı Altay, Hakasya, Yakutistan, Tataristan ve Tuva cumhuriyetlerinden müzik grupları ve sanatçılar sahne aldı.

Gösterinin sonunda Türk dünyasının farklı ülkelerinden solistler, "Karabağ" isimli besteyi hep birlikte seslendirdi.

Haydar Aliyev Vakfı ile Azerbaycan Kültür Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği festival, 11 Mayıs'a kadar devam edecek.

"2023 Türk Dünyasının Kültür Başkenti" ilan edilen Şuşa'da, Ermenistan'ın işgalinden önce her yıl ismini bölgede görülen bir çiçekten alan "Harıbülbül" müzik festivali düzenleniyordu.

İşgal döneminde festival yapılamamış, 2. Karabağ Savaşı'nda toprakların işgalden kurtarılmasıyla gelenek yeniden başlatılmıştı.

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