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Divarese, annelere stil sahibi koleksiyon sunuyor

Divarese, annelere stil sahibi koleksiyon sunuyor

Divarese, 2023 ilkbahar-yaz sezonuna genç ve iddialı modellerle adım atarken, Anneler Günü dolayısıyla sezonun en trend modellerini bir arada sunuyor.

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Divarese'den yapılan açıklamaya göre, güneşin pozitif enerjisinden ve sezonun canlı renklerinden ilham alan Divarese 2023 ilkbahar-yaz koleksiyonu, en özel hediye seçeneklerine imkan tanıyor.

Divarese, 2023 ilkbahar-yaz koleksiyonunda yer alan özgün tasarımlar ve renk seçenekleriyle annelerin hem klasik hem günlük kombinlerinin en zarif eşlikçisi oluyor.


Yeni sezon koleksiyonunda yer alan konforlu ayakkabı modelleriyle dikkati çeken Divarese, geniş hediye seçenekleriyle annelerin vazgeçilmezi oluyor. Zamansız kombinlerin tamamlayıcısı olan kahve ve nude tonları, loafer, babet ve sneaker modelleriyle harmanlanarak koleksiyonda ön plana çıkıyor.

Her kadının "olmazsa olmazı" çantalar ve cüzdanlar ile sezonun güçlü trendlerini yansıtan Divarese, göz alıcı kombinlere eşlik eden omuz ve kol çantalarıyla şık görünümünün yanı sıra geniş iç hacmi sayesinde annelerin kurtarıcısı oluyor.


George Hogg'un koleksiyonunda yer alan ikonik loafer ayakkabıları, cüzdan ve çanta modelleri ise anneleri benzersiz bir moda yolculuğuna çıkarıyor. Bej ve sıcak tonların yer aldığı, her zevke uygun modelleriyle George Hogg koleksiyonu, anneler için konfor ve zarafeti bir arada sunuyor.

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