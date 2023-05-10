Meral Akşener seçime 3 gün kala söyledi Ahmet Hakan 'kulaklarıma inanamadım' dedi

Bakanlık dağılımının CHP ve İYİ Parti arasında olacağını belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "CHP çok arzu ederse diğer partilerden de bakanlık önerebilir, bizi ilgilendirmez" sözleri için Ahmet Hakan, "90’ların bakanlık pazarlıklarının nostaljisini yaşatan bu tablo, Cumhur İttifakı’nı acayip keyiflendirmiştir sanırım." dedi.

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14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bakanlık dağılımıyla ilgili açıklamaları gündem oldu.

Masadaki 4 partiye bakanlık verilmeyeceğini söyleyen Akşener, bakanlık dağılımının CHP ve İYİ Parti arasındaki oy oranına göre yapılacağını belirtti.

“Koalisyon gelecek, kaos olacak”

Önceki akşam Habertürk'e konuşan Akşener'i Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında böyle değerlendirdi:

"Meral Akşener, Habertürk’te konuşmuş. Söylediklerini işittiğim anda gözlerim fal taşı gibi açıldı, kulaklarıma inanamadım.

“Ben 90’larda üç koalisyonda bulundum. Bu koalisyon işlerinden iyi anlarım. Durun, size olacakları anlatayım” diye söze başlayan Akşener’in söyledikleri şunlar:

“Yedi tane olmazsa olmaz bakanlık vardır: Dışişleri Bakanlığı’nın karşılığı Milli Savunma’dır. İçişleri Bakanlığı’nın karşılığı Adalet Bakanlığı’dır. Maliye Bakanlığı’nın karşılığı Hazine Bakanlığı’dır. Milli Eğitim Bakanlığı da önemlidir. Tabii Sağlık Bakanlığı da önemlidir.”

“Dışişleri’ni al, Savunma’yı ver / İçişleri’ni al, Adalet’i ver” türü “al/ver” hesabına gönderme yapan Akşener, bakanlık paylaşımının nasıl yapılacağını ise şöyle izah ediyor:

“Bütün bu bakanlıkların kimde olacağı, alınan oylara göre hesaplanır. Millet İttifakı’nda logosuyla seçime giren iki parti var: CHP ve biz. Bakanlık dağılımı, bu iki partinin milletvekili sayısına göre yapılır. CHP, ittifaktaki diğer partilere bakanlık önerebilir. Bizi ilgilendirmez.”

Seçime üç gün kala Meral Akşener’in büyük bir keyifle anlattığı tablo bu.

90’ların bakanlık pazarlıklarının nostaljisini yaşatan bu tablo, Cumhur İttifakı’nı acayip keyiflendirmiştir sanırım. Nasıl keyiflendirmesin? Akşener’in ortaya koyduğu bu kaos tablosunu, Cumhur İttifakı bile bu kadar güzel anlatamazdı.

DEVA, Gelecek ve Saadet’in seçime üç gün kala işkillendirilmesi ise işin cabası. Cumhur İttifakı’nın “Koalisyon gelecek, kaos olacak” falan diye propaganda yapmak için çabalamasına gerek yok. Meral Akşener o işi gayet güzel yapmış."

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