Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı: Dikkat çeken "ilk turda bitirelim" çağrısı!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yeni bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, 'İlk turda bitirelim' notunu düştüğü videoda, "Karşımızdaki radikaller koalisyonu gözünü karartmıştır. Korkunç şeyler yapmaya hazırlar" dedi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı videolara bir yenisini daha ekledi.

Kılıçdaroğlu’ndan “ilk turda bitirelim” çağrısı

Twitter hesabından, "İlk turda bitirelim" notuyla paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, videosunda şu ifadeleri kullandı:

* “Öyle bir an gelir ki durmanın verdiği acı, devam etmenin verdiği acıyı geçer. İşte o anda önünüzde bir eşik belirir. Yavaş yavaş geriye dönmekte olan şeyin yaşama sevinciniz olduğunu ve tekrar derin ve özgürce nefes almanın mümkün olduğunu anlarsınız. Bu eşiğin üstesinden sadece sevgi ve şefkatle geçebilirsiniz. Akabinde derin bir şifa sürecine girersiniz. Bu şifa süreci tamamlandığında berrak, tertemiz, mutlu bir hayat önünüze serilir. Ama unutmamak gerekir ki o eşik öncesi olabilecek korkunç olaylar maalesef sonra yaşanacak şifa sürecini de uzatır. Her gün görüyoruz ki karşımızdaki radikaller koalisyonu gözünü karartmıştır. Korkunç şeyler yapmaya hazırlar.

“Değiştirmek istediğimize odaklanın”

* Biz mutlaka kazanacağız da sonrasındaki şifa sürecimiz uzamasın, yıllar almasın diyorsanız ilk turda bu işi geçmek zorundayız. Ve bir mesele daha… İlk turda bitireceksek belirtmek zorundayım ki mutlaka ama mutlaka bugünkü muhalefetin en çok vekil çıkaracağı şekilde bitirmek zorundayız. En çok milletvekili, sistemi hızlı değiştirmek demektir. Yani özetle istirhamım şu aşamada değiştirmek istediğimize odaklanın, değişimin kendisine değil. Çünkü değiştirmek istediğimizi gönderdiğimizde hemen yeni sisteme geçeriz ve bu yeni sistemde en küçük topluluklar, bireyler bile rahatlıkla fikirlerini söyleyebilecekleri; bunun için de muhatap bulabilecekleri ortama kavuşacaklar. Sesleri rahatlıkla duyulacak.

“Bilinçli oy kullanmanızı rica ediyorum”

* Bana isteyen, istediği kadar sert muhalefet yapabilecek. Amaç zaten tam da bu. Yani demokrasi. Yani düşünceyi ifade özgürlüğü. Türkiye'yi önce muhalefet yapılabilir hale getirmek. Sonrası herkes için kolay. Onun için ilk turda bitirmemiz lazım. Bu nedenle bilinçli oy kullanmanızı rica ediyorum. Haydi, ilk turda bitirelim bu işi. Sonra Bay Kemal'e ne istersen de. Hatta aç ağzını, yum gözünü. Başım üstüne.”