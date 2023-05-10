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Brent petrolün varil fiyatı 76,69 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 76,69 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,69 dolardan işlem görüyor.

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Dün 77,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,44 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,96 azalışla 76,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,97 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki yükseliş öngörüsü etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 618 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 1 milyon 600 bin varil düşüş olacağı yönündeydi.  

Stoklardaki artış öngörüsü ülkede talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskıladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise bugün açıklanacak.

Küresel piyasalar ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerine odaklanırken, New York Fed Başkanı John Williams, dün, enflasyonun gelecek 2 yılda bankanın uzun vadede hedefi olan yüzde 2'ye dönmeden önce bu yıl yüzde 3,25 civarına düşmesini beklediğini belirtti.

Williams, Fed'in faiz artırımını tamamladığını söylemediğini anımsatarak, bu yıl faizlerin düşmesi için bir sebep görmediğini, enflasyon düşmezse ek faiz artışlarının mümkün olabileceğini kaydetti.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) perşembe günü açıklayacağı aylık petrol raporu da yakından takip edilecek. Raporun, grubun fiyatları desteklemek için gelecek ay yapılacak toplantıda tekrar üretim kısma kararı alıp almayacağına yönelik ipuçları vereceği düşünülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,27 ile 79,10 dolar aralığının direnç, 75,84 ile 74,24 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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