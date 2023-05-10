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Van'da 1 kilogram uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da 1 kilogram uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, ekiplerce gerçekleştirilen 2 operasyonda kalaşnikof tüfek, 28 fişek ile 4 şarjör ve 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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