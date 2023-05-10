Türkler kaçak olarak girdi, Almanya sınırlarını kapattı

Almanya, ilk dört ayda ülkeye 12 bin 804’ü Türk, 80 bine yakın kaçak gelince sınırları kapatma kararı aldı.

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Almanya’ya üç ayda gelen göçmen sayısı 12 bin 804‘ü Türk olmak üzere, 80 bini aşınca yetkililer harekete geçti… Kaçak göçmen sayısı hızla artarken, sınırlar kapanmaya başlandı ve Avusturya ile Fransa sınırlarında kontroller yapılacağı duyuruldu.

Artık serbest geçişler olmayacak, önce dijital ardından fiziki denetimler başlayacak.

10 Mayıs Çarşamba günü (bugün) Başbakan Olaf Scholz’un, eyalet başbakanları ile olağanüstü toplantı yapması bekleniyor. Toplantının ana konusu yasa dışı göçü ve ilticaları durdurmak, yoğun göçle sarsılan eyaletlere yardımlar sağlamak.

Kaçak Türk sayısı da artıyor

Ülkeye gelen kaçak sayısı, geçen yıl 2019'a oranla yüzde 50 artmıştı. Bu yılın ilk üç ayında ise, geçen yılın ilk üç ayına oranda yaklaşık yüzde 79 oranında arttı.

Gelen göçmenlerde ilk sırayı 28.499 ile Suriyeliler, ikinci sırayı 19 bin ile Afganlar, üçüncü sırayı ise 12 bin 804 ile Türkler aldı. Bunlar Almanya'ya gelir gelmez iltica başvurusunda bulunanlar. Bunların dışında kaçak gelip hiç kayıt yaptırmayan ve izini kaybettirenlerin sayısı ise bilinmiyor.

İşte alınacak önlemler

Bugünkü toplantıda, mevcut sınır kontrollerinin artırılması, kaçak göçmenlerin girişini engellemek için eylem planı hazırlanacak, gelen kişilerin hızlıca kaydı yapılacak ve iltica hakkı olmayanlar sınırdan geri çevrilecek, suç işleyenlerin hızlı bir şekilde sınır dışı edilmesi mümkün hale gelecek, ülkelerin sınır dışı edilen vatandaşlarını geri almaları için onlarla “göç ortaklıkları” kurulacak, komşu ülkelerle bu anlamda işbirliği yapılacak.

Doğu ve Güney Avrupa'ya destek

AB sınırlarının daha iyi korunması için iyileştirmeler yapılacak. AB'nin dış sınırını oluşturan ülkeler daha çok desteklenecek.

Özellikle, İtalya, İspanya, Yunanistan, Polonya, Bulgaristan ve Fransa'nın kaçak girişleri önlemeleri için desteklenmesi sağlanacak.

Son aylarda İtalya dışında, en büyük göçmen akını Beyaz Rusya- Polonya sınırından gerçekleşiyor. Türkiye’den Rusya vizesi ile gelenlerin, kaçak olarak Polonya’ya oradan da Almanya’ya geçtiği belirtiliyor.

Göçmenlerin Almanya'ya yıllık maliyeti ise 16 milyar Euro'yu aştı. Buna ilaveten uyum kursları için 2.7 milyar Euro harcanması bekleniyor. Bu harcamaları federal hükümetin üstlenmesi için çalışmalar yapılıyor.