Yavuz Ağıralioğlu eşi Bilge Bilgin Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

İyi Parti'den istifası ile gündem olan Yavuz Ağıralioğlu, son olarak açıklamaları ile yeniden adından söz ettirdi. Çıkışları ile zaman zaman olay olan Yavuz Ağıralioğlu özel hayatı da merak ediliyor. 51 yaşında olan Yavuz Ağıralioğlu'nun eşi Bilge Bilgin Ağıralioğlu'dur. 47 yaşında olan ve aslen Malatyalı olan Bilge Bilgin Ağıralioğlu emekli öğretmendir.

Abone ol

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasına her fırsatta karşı gelen İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun istifası olay olmuştu. Şimdi de CHP'nin HDP planı iddiaları ile gündem olan Yavuz Ağıralioğlu kimdir, Ağıralioğlu aslen nereli? Yavuz Ağıralioğlu eşi Bilge Bilgin Ağıralioğlu kimdir?

Trabzon'un Çaykara ilçesinin Eğridere köyünde doğan Yavuz Ağıralioğlu 51 yaşında. İlk, orta, lise öğrenimini Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tamamlayan Yavuz Ağıralioğlu Bilgin Ağıralioğlu ile evli. 47 yaşında olan ve aslen Malatyalı olan Bilge Bilgin Ağıralioğlu emekli öğretmendir.

47 yaşında olan Bilge Bilgin Ağıralioğlu verdiği bir röportajında kendinden ve eşi Yavuz Ağıralioğlu'ndan şöyle bahsetmişti.

47 yaşındayım. Aslen Malatyalıyım, doğum yerim Bayburt. Babamın öğretmenlik görevi nedeniyle Anadolu’nun pek çok yerini gezdik; son durağımız ise Yozgat oldu. İlk, orta ve lise eğitimimi Yozgat’ta tamamladım. Ailem şimdilerde İstanbul’da yaşıyor. Yozgat’ın ardından onlar İstanbul’a taşındılar, ben ise üniversite eğitimim için Ankara’ya geçtim. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) Coğrafya Bölümü mezunuyum. 22 yıllık öğretmenim.

Nasıl tanıştınız?

Bilgin Ağıralioğlu tanışma hikayelerini ise şöyle anlatıyor...

Yozgat’ta, küçük bir çevrede, çocukluğumuz bir arada geçti. Abimle arkadaştılar. Yavuz ile ortaokul ve lisede aynı okuldaydık. Babam, Yavuz ile ikimizin lise müdürüydü. Yavuz’un babası ise benim öğretmenimdi. Yozgat’a taşındık, ilkokula başladım. Sene 80’ler ama Yozgat’ta ilk bisiklet süren kızlardanım. O günlerde dikkatini çekmişim Yavuz’un. Ortaokulda ilerlemiş. Lisede yavaş yavaş açılmaya başladı. Bir gün bana gelip, ‘Biz arkadaş olalım mı?’ dedi. Sadece düşündüm; ‘Ee biz zaten arkadaş değil miydik?’

Yavuz Ağıralioğlu kimdir?

Yavuz Ağıralioğlu, 1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara'da doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Hatice'dir.

İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat Sorgun'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

Gençlik yıllarından itibaren cemiyetçilik faaliyetlerinde bulundu ve memleket meselelerinde inisiyatif aldı.

1995-1997 yıllarında Nizam-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı; merhum Muhsin Yazıcıoğlu döneminde BBP MKYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı vazifelerinde bulundu. 2018-2019 arası yasama yılında İYİ Parti Grup Başkanvekilliği, 2019-2020 yılları arasında Parti Sözcülüğü vazifesinde bulundu.

Halen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ağıralioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.