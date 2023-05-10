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İstanbul Havalimanı internet sitesi ve mobil uygulaması yenilendi

İstanbul Havalimanı internet sitesi ve mobil uygulaması yenilendi

Yeni düzenlemelerle sade ve kullanışlı tasarıma kavuşan "www.istairport.com" sitesi kullanıcı dostu bir arayüze sahip oldu.

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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, "www.istairport.com" internet sitesi ile "İstanbul Airport" mobil uygulamasının tasarım ve altyapısını yeniledi.

İGA'dan yapılan açıklama göre, yeni düzenlemelerle sade ve kullanışlı bir tasarıma kavuşan "www.istairport.com" sitesinde kullanıcı dostu bir arayüze sahip oldu.

Yedi dilde hizmet veren İstanbul Havalimanı'nın internet sitesi, yeni çizgi ve perspektifiyle özgün bir hale getirildi.

Havalimanı internet sitesinde yapılan düzenlemeler ve kullanıcılara sunulan hizmetler şöyle sıralandı:

"Terminal giriş, pasaport ve iç hatlar kontrol bekleme bölgelerinin yoğunluk bilgilerinin canlı olarak öğrenilmesi. Otoparkların yoğunluğunu gösteren 'otopark uygunluk' bilgilerine erişim kolaylığı. Otoparkta aracının yerini unutanlar için 'Arabam Nerede' özelliği. Alışveriş, yeme içme alanlarında yer alan tüm markalara ait detaylı bir filtreleme ve kategori sisteminin yanı sıra restoran, kafe ve mağazaların lokasyon bilgilerine 360 harita ve terminal haritası ile kolayca ulaşma imkanı"

Yenilenen "İstanbul Airport" mobil uygulamasında ise profil oluşturma ekranı ile yeni dijital dünyadaki yenilikler müşterilere sunuldu. Ana sayfada kişiselleştirilmiş tasarım sağlanarak müşterilerin tüm fonksiyonlara erişimi kolaylaştı.

"Keşfet" ekranında müşterinin deneyimlemesi istenen alanlar vurgulanarak pratik filtreleme imkanı getirildi. Uçuşlar ekranında birden fazla uçuşu takip etme ve uçuş ile ilgili daha detaylı bilgilendirme yapılması ve yolculuk adımlarında sürekli yönlendirilmesi amaçlandı.

"İGA Pass" ekranında ayrıcalık hissi oluşturan tasarım

Kampanyalar ekranında kullanıcı alışkanlıklarına göre ilgili kampanyaların ön plana çıkarılması ve ziyaretçilerin "İGA Pass"lı olmaya yönlendirilmesi hedeflendi. "İGA Pass" ekranında ayrıcalık hissiyatı yaratan yeni tasarım ile paket ve hizmetlerin ayrı ayrı gösterimi, kalan hakların ve adetlerin detaylı gösterimi, satış artırıcı yönlendirmelere ilişkin bildirimlerin gösterimi hedeflendi.

Havalimanı kılavuzundaki tüm kategori yapısı korunarak görsel olarak daha kullanıcıya hitap eden bir versiyon haline dönüştürüldü ve kullanım kolaylığı ön plana çıkarıldı.

"Sevdiğini Takip Et" fonksiyonu ile kişiler arasındaki etkileşimi artırmak için interaktif bir fonksiyon oluşturuldu. Yakın zamanda kullanıcı ile fonksiyonun buluşturulması için çalışmalara başlandı.

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