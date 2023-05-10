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İşsizlik rakamları açıklandı! İşte TÜİK'e göre Mart 2023 işsiz sayısı...

İşsizlik rakamları açıklandı! İşte TÜİK'e göre Mart 2023 işsiz sayısı...

TÜİK'e göre mart ayında dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi oldu. Dar tanımlı işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik 1,6 puanlık azalış ile yüzde 21,8 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2023 dönemine ait işgücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1 iken kadınlarda yüzde 13,8 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı yüzde 48.2

İstihdam edilenlerin sayısı martta bir önceki aya göre 37 bin kişi artarak 31 milyon 462 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0 iken kadınlarda yüzde 30,7 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2023 mart ayında bir önceki aya göre 41 bin kişi artarak 34 milyon 970 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9 iken kadınlarda yüzde 35,7 oldu.

Genç işsizliği artıyor

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık artış ile yüzde 20,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 28,9 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi martta bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,5 saat olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 21.8

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı (geniş tanımlı işsizlik) martta bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalış ile yüzde 21,8 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,2 olarak tahmin edildi.

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