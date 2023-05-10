Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı

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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 466 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 15.956 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.772 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.409 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 9.201 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 27.429 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,4 azalışla günü 1,0960 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0980'de dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, gözlerin ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini belirterek, devam eden borç krizine ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hazirandaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin beklentileri etkileyebileceğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artış ihtimalinin güç kazanmaya devam ettiğini bildirdi. Buna göre, Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik öngörüler yüzde 25 seviyesine çıktı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin enflasyonu kontrol altına alması için daha fazlasını yapması gerektiğini belirtirken, ECB Üyesi Martins Kazaks da bankanın faiz artışlarını temmuzda sonlandıracağı öngörüsünün yanlış olabileceğini aktardı.

Analistler, para piyasalarında, ECB'nin faiz artırımlarını tahmin edilenden daha önce sona erdirebileceğinin fiyatlandığını ancak ECB üyelerinin sözle yönlendirmelerindeki net tonun belirsizlikleri artırdığını kaydetti.

Bankanın gelecek ayki toplantıda yüzde 85 ihtimalle 25 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, yılın devamında ise daha önce 50 baz puan olan faiz artış beklentilerinin 25 baz puana gerilediğini vurguladı.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da TÜFE, beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 7,2 arttı.