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Hüseyin Özdağ kimdir, kaç yaşında neden öldü? Hüseyin Özdağ kimin kardeşi

Hüseyin Özdağ kimdir, kaç yaşında neden öldü? Hüseyin Özdağ kimin kardeşi

Seçim günler kala Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu kardeş acısı ile sarsıldı. Selvi Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Hüseyin Özdağ zatürre ve solunum yetmezliği dolayısıyla hayatını kaybetti. Peki kimdir Hüseyin Özdağ, kaç yaşında?

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun abisi olan Prof. Dr. Hüseyin Özdağ solunum yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Hüseyin Özdağ merak konusu oldu. Peki Hüseyin Özdağ kimdir, kaç yaşında neden öldü?

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi Prof.Dr. Hüseyin Özdağ hayatını kaybetti.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabıdan yaptığı taziye paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Selvi Kılıçdaroğlu Hanımefendi'nin ağabeyi Prof.Dr. Hüseyin Özdağ’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Selvi Hanım ve Kemal Bey başta olmak üzere, ailesine ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da taziye mesajları geldi.

Hüseyin Özdağ kimdir, mesleği geçmişi

Prof. Dr. Hüseyin Özdağ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyelerindendi.

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