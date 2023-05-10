Takımdaki geleceği merak ediliyordu, Beşiktaş'tan Salih Uçan kararı

Beşiktaş, takımın yıldız orta sahası Salih Uçan ile sözleşme yenileme kararı aldı. Takımın son haftalardaki çıkışının mimarlarından olan 29 yaşındaki futbolcunun gelecek yıl bitecek olan kontratı 2 sene daha uzatılacak.

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Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması da sürüyor. Siyah-beyazlı ekibin, yıldız orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme uzatmak istediği ve bu doğrultuda oyuncu ve menajeriyle temasa geçeceği öğrenildi.

Beşiktaş ile sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan yıldız oyuncuyla 2 sezon daha sözleşme uzatmak istediği ve Salih Uçan'ın yıllık 8 milyon TL olan maaşının da 15 milyon TL seviyesine çıkarılacağı belirtildi. Kariyerine siyah-beyazlı ekipte devam etmek isteyen Salih'in de sözleşme yenilemeye hazır olduğu ifade edildi.

Performansıyla beğeni kazandı

Beşiktaş'ın yıldızı Salih Uçan, bu sezon Siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Uçan, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 26 kez Beşiktaş formasını terletirken 3 gol ve 7 asistle oynadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 kez forma şansı bulan Salih Uçan, toplamda çıktığı 29 karşılaşmada 2093 dakika sahada kaldı.

Milli Takım'a sıradaki aday

Kara Kartal'daki başarılı performansı, A Milli Takım formasıyla taçlanmayan Salih'in muhtemel teknik direktör değişimi sonrası Ay-Yıldızlılar'a dönmesi bekleniyor. Şenol Güneş'in etkisiyle A Milli Takım'a dönen Mert Günok ve Cenk Tosun'un ardından sıradaki ismin Salih Uçan olacağı tahmin ediliyor. (Fanatik)