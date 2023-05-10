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Trendyol'dan Anneler Günü'ne özel hediyeler

Trendyol'dan Anneler Günü'ne özel hediyeler

Trendyol, Anneler Günü'nde geniş hediye seçenekleri sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, her tarza hitap eden yüzlerce kategoride milyonlarca ürünü, annesine sürpriz bir hediye almak isteyen ve hediye seçmekte zorlananlar için bir araya getiriyor.


Trendyol, giyimden aksesuarlara, cilt bakım ürünlerinden kozmetiğe, parfümden takılara, cep telefonundan küçük ev aletlerine kadar orijinal ve "anlamlı" hediye alternatiflerini annesini mutlu etmek için müşterileri ile buluşturuyor.

Şirket, Anneler Günü'nde annelerini özel hissettirmek için hediye alacak kullanıcılarına özel hazırladığı Anneler Günü özel sayfasıyla yardımcı oluyor.

- Stiline ve bakımına önem veren annelere özel hediyeler

Trendyol'un modasever anneler için giyim kategorisinde yer alan bluzlar, gömlekler, etekler ve ceketler "özel hediye seçenekleri" olarak öne çıkıyor.


Anneler, kombinlerini aksesuarlarla taçlandırmak isterlerse onlara özel fular, eşarp, saat, takı ve cüzdanlar Trendyol'un Anneler Günü’ne özel hazırladığı sayfada satışa sunuluyor. Ayrıca, makyaj setleri, cilt serumları, saç ve vücut bakım ürünleri gibi çeşitli hediye seçenekleri de bulunuyor.

Trendyol, sunduğu indirimli fiyatlar ve son model teknolojik ürünlerle de teknoloji tutkunu anneleri mutlu edecek hediyelerin adresi oluyor. Trendyol, süpürgeden çay-kahve makinelerine, televizyondan airfryer'lara kadar milyonlarca ürünü müşterilerine sunuyor.

Yeni doğum yapmış veya yapacak olan anneler için de farklı hediye seçenekleri Trendyol'un hazırlamış olduğu Anneler Günü sayfasında yer alıyor.

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