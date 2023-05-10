PTT "Haydar Aliyev" konulu anma pulu bastırdı

PTT AŞ, "Haydar Aliyev" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Haydar Aliyev" konulu 10 lira bedelli (36x52 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 20 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, şirkete ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün PTT Pul Müzesi'nde "Haydar Aliyev 10.05.2023 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullanılmaya başlandı.