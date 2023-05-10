Aile dizisinin çekimlerinde korkutan kaza! Bazı çalışanlar yaralandı

Aile dizisinin efektli çekiminden meydana gelen kazada bazı set çalışanları yaralandı. Konuyla ilgili açıklama yapan yapım şirketi, kazayla ilgili incelemelerin başlatıldığını duyurdu.

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Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Canan Ergüder, Nur Sürer, Nejat İşler ve Yüsra Geyik'in yer aldığı Aile dizisinin 11. bölüm çekimlerinde bir kaza meydana geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ay Yapım, sette yaşanan korkunç kazayı açıklayarak inceleme başlatıldığını duyurdu. Yapım şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aile dizimizin 11. bölümünün efektli final sahnesinin çekimleri sırasında üzücü bir hadise yaşanmıştır. Bazı çalışma arkadaşlarımızın yaralanmalarına neden olan bu olayın meydana gelmesine ilişkin olsa hata ve ihmaller ile ilgili incelemeler başlatılmıştır. Hizmet alınan şirketler başta olmak üzere her türlü araştırma ve inceleme yapılacak ve tarafımızca sonuca ulaştırılacaktır. Bütün çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."