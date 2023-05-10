BIST 4.510
DOLAR 19,53
EURO 21,41
ALTIN 1.274,81
HABER /  MAGAZİN

Aile dizisinin çekimlerinde korkutan kaza! Bazı çalışanlar yaralandı

Aile dizisinin çekimlerinde korkutan kaza! Bazı çalışanlar yaralandı

Aile dizisinin efektli çekiminden meydana gelen kazada bazı set çalışanları yaralandı. Konuyla ilgili açıklama yapan yapım şirketi, kazayla ilgili incelemelerin başlatıldığını duyurdu.

Abone ol

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Canan Ergüder, Nur Sürer, Nejat İşler ve Yüsra Geyik'in yer aldığı Aile dizisinin 11. bölüm çekimlerinde bir kaza meydana geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ay Yapım, sette yaşanan korkunç kazayı açıklayarak inceleme başlatıldığını duyurdu. Yapım şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aile dizimizin 11. bölümünün efektli final sahnesinin çekimleri sırasında üzücü bir hadise yaşanmıştır. Bazı çalışma arkadaşlarımızın yaralanmalarına neden olan bu olayın meydana gelmesine ilişkin olsa hata ve ihmaller ile ilgili incelemeler başlatılmıştır. Hizmet alınan şirketler başta olmak üzere her türlü araştırma ve inceleme yapılacak ve tarafımızca sonuca ulaştırılacaktır. Bütün çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Didem Soydan: Bana çıplak fotoğraf gönderme
Foto Galeri Didem Soydan: Bana çıplak fotoğraf gönderme Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ÇAYKUR, 2023 yılı yaş çay sezonunu açtı
ÇAYKUR, 2023 yılı yaş çay sezonunu açtı
"1923" müzikali 23-24 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak
"1923" müzikali 23-24 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak
Bomba Kulis! CHP ile İYİ Parti bakanlıkları paylaştı! Kim hangi bakanlığı alıyor Meral Akşener'in dediği oldu
Bomba Kulis! CHP ile İYİ Parti bakanlıkları paylaştı! Kim hangi bakanlığı alıyor Meral Akşener'in dediği oldu
PTT "Haydar Aliyev" konulu anma pulu bastırdı
PTT "Haydar Aliyev" konulu anma pulu bastırdı
Plaj güreşinde milliler Arjantin'de iki madalya kazandı
Plaj güreşinde milliler Arjantin'de iki madalya kazandı
Trendyol'dan Anneler Günü'ne özel hediyeler
Trendyol'dan Anneler Günü'ne özel hediyeler
Türkiye'deki barınma krizi büyüyor: İstanbul’da boş ev sayısı 400 bini aştı!
Türkiye'deki barınma krizi büyüyor: İstanbul’da boş ev sayısı 400 bini aştı!
Erkan Baş kökeni aslen nereli, kaç yaşında? Erkan Baş kiminle evli?
Erkan Baş kökeni aslen nereli, kaç yaşında? Erkan Baş kiminle evli?
SEDAŞ, Kocaeli’nde aydınlatma bakım ve onarım çalışmalarına başladı
SEDAŞ, Kocaeli’nde aydınlatma bakım ve onarım çalışmalarına başladı
Takımdaki geleceği merak ediliyordu, Beşiktaş'tan Salih Uçan kararı
Takımdaki geleceği merak ediliyordu, Beşiktaş'tan Salih Uçan kararı
Sanayi üretimi, martta aylık yüzde 5,5 arttı, yıllık yüzde 0,1 azaldı
Sanayi üretimi, martta aylık yüzde 5,5 arttı, yıllık yüzde 0,1 azaldı
Erdoğan duyurmuştu detaylar belli oldu! YÖK'den depremzede öğrenciler ile ilgili açıklama
Erdoğan duyurmuştu detaylar belli oldu! YÖK'den depremzede öğrenciler ile ilgili açıklama