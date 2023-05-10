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Didem Soydan: Bana çıplak fotoğraf gönderme

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Didem Soydan: Bana çıplak fotoğraf gönderme

Sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle gündeme gelen Didem Soydan, son olarak mum üflediği anları takipçileriyle paylaştı. Didem Soydan, paylaştığı fotoğrafa yazdığı yorumla dikkat çekti.

Didem Soydan: Bana çıplak fotoğraf gönderme

Didem Soydan, hem paylaşımlarıyla hem de yorumlara verdiği yanıtlarla adından söz ettiriyor.

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Didem Soydan: Bana çıplak fotoğraf gönderme

Son olarak üstsüz pozlarını paylaşan model "Abla neden elinle kapattın?" sorusuna "Canım tam olarak öyle istedi" yanıtını vermişti.

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Didem Soydan: Bana çıplak fotoğraf gönderme

Hafta sonunu Şeyma Subaşı'nın düğününde geçiren Soydan mum üflerken dilek tutma anını yayınladı.

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Didem Soydan: Bana çıplak fotoğraf gönderme

Başarılı model o anlara "Bana çıplak fotoğraf gönderme" notunu düşerek kendisine nude atanlara da göndermede bulundu.

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