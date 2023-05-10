Didem Soydan: Bana çıplak fotoğraf gönderme
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Sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle gündeme gelen Didem Soydan, son olarak mum üflediği anları takipçileriyle paylaştı. Didem Soydan, paylaştığı fotoğrafa yazdığı yorumla dikkat çekti.
Didem Soydan, hem paylaşımlarıyla hem de yorumlara verdiği yanıtlarla adından söz ettiriyor.
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Son olarak üstsüz pozlarını paylaşan model "Abla neden elinle kapattın?" sorusuna "Canım tam olarak öyle istedi" yanıtını vermişti.
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Hafta sonunu Şeyma Subaşı'nın düğününde geçiren Soydan mum üflerken dilek tutma anını yayınladı.
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Başarılı model o anlara "Bana çıplak fotoğraf gönderme" notunu düşerek kendisine nude atanlara da göndermede bulundu.
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