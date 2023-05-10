Bomba Kulis! CHP ile İYİ Parti bakanlıkları paylaştı! Kim hangi bakanlığı alıyor Meral Akşener'in dediği oldu

Meral Akşener'in dediği oldu. CHP ile İYİ Parti bakanlıkları paylaştı. Adalet, Maliye ve Dışişleri CHP'de, İçişleri, Hazine ve Milli Savunma İYİ Parti'de olacak... CHP isterse kendi payından Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi'ne bakanlık verebilecek...

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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in “Bütün bu bakanlıkların kimde olacağı, alınan oylara göre hesaplanır. Millet İttifakı’nda logosuyla seçime giren iki parti var: CHP ve biz. Bakanlık dağılımı, bu iki partinin milletvekili sayısına göre yapılır. CHP, ittifaktaki diğer partilere bakanlık önerebilir. Bizi ilgilendirmez” sözleri sonrası Millet İttifakı'nda bakanlık paylaşımı yapıldı.

Kurumların başına geleceklere talimat gitti

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Millet İttifakı'nda bakanlıkların dağıtıldığını, kimin hangi göreve geleceği konusunda listelerin hazırlandığını belirtti. Sarıkaya, "Hatta o denli ki Savunma Sanayii, TÜİK, Enerji kurumları gibi birimlerin başına gelecek olanların isimleri de belirlenmiş, hatta bazı isimlere bugünden çalışmalarını yapmaları konusunda talimat verilmiş…" dedi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in verdiği sinyaller

Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma’ya ilişkin görev paylaşımının sinyallerini verdiğini belirten Sarıkaya şunları kaydetti:

Maliye CHP'ye Hazine İYİ Parti'ye

- Buna göre Hazine ve Maliye ikiye bölünecek, Maliye CHP’de, Hazine de İYİ Parti’de olacak.

Adalet CHP'ye İçişleri İYİ Parti'ye

- Benzer şekilde Adalet CHP’de, İçişleri İYİ Parti’de bulunacak.

Dışişleri CHP'ye Milli Savunma İYİ Parti'ye

- Klasik hale gelen bu paylaşım modelinde Dışişleri Bakanlığı CHP’de, Milli Savunma Bakanlığı ise İYİ Parti’de olacak.

CHP kendi payından verecek

- Diğer icracı bakanlıkların dağılımı ise iki parti arasındaki oy oranlarına göre gerçekleşecek.

- CHP kendi payından diğer partilere dağıtacak.

- Orada ise partilerin beklentileri ve arzuları birbiri ile çakışıyor.