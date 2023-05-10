BIST 4.512
DOLAR 19,53
EURO 21,40
ALTIN 1.274,56
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Depremde üyelerini kaybetmişlerdi! Antakya Medeniyetler Korosu'ndan Gaziantep'te konser

Depremde üyelerini kaybetmişlerdi! Antakya Medeniyetler Korosu'ndan Gaziantep'te konser

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde Hatay'da bulunan 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Gaziantep'te 'Misafirin Var Gaziantep' temalı konser verdi.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Gaziantep'te 'Misafirin Var Gaziantep' temalı konser verdi.

Kentteki bir otelde düzenlenen konserde depremlerde kaybedilen koro üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz ile diğer vatandaşlar anısına şarkı ve türküler seslendirildi. Şarkı ve türkülerin seslendirilmesi esnasında konsere katılan bazı konuklar ise göz yaşlarına hakim olamadı.

Konserin organizatörü Mustafa Büyükuncu, önemli bir projeye imza attıklarını ve bu projeye ülke insanın sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Büyükuncu, "Depremde yıkılan Antakya Kültür Sanat Kongre Merkezi’ni yeniden yapma projesi içerisindeyiz. 'Misafirin var Gaziantep' adı altında Antakya Medeniyetler Korusu’nu bu gece şehrimizde misafir ediyoruz. Etkinliklerimizin ilki olacak. Tamamıyla sivil gönüllülük hareketiyle başlayan bir proje. Toplumsal duyarlılığı artırmak öncelikli amacım. Projeye maddi manevi destek koyan arkadaşlarımızla birlikte finali de yapacağımız bir gece yaşamak istiyoruz. Biz depremi yaşadık, Hatay felaketi yaşadı. Gaziantep’te çok büyük destek oldu. Salonumuza yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Alamadığımız 5 bin kişi var. İkinci etkinliğimizi de en kısa sürede yapacağız. Gaziantep bunun meşalesini yaktı tüm şehirlerimizin de destek çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sera Kadıgil aslen nereli, kaç yaşında? Sera Kadıgil eşi kimdir, ne iş yapıyor?
Sera Kadıgil aslen nereli, kaç yaşında? Sera Kadıgil eşi kimdir, ne iş yapıyor?
Bu göz hastalıklarına dikkat! Düzenli göz muayenesi ve erken teşhis önemli
Bu göz hastalıklarına dikkat! Düzenli göz muayenesi ve erken teşhis önemli
Moskova'da kritik zirve: 4'lü Suriye toplantısı başladı!
Moskova'da kritik zirve: 4'lü Suriye toplantısı başladı!
Baba canlı şahit oldu! Doktor, doğum sırasında bebeğin kafasını kopardı
Baba canlı şahit oldu! Doktor, doğum sırasında bebeğin kafasını kopardı
Emtia yatırımcısına nisan ayında tatlı kazanç
Emtia yatırımcısına nisan ayında tatlı kazanç
Nagehan Alçı: Seçim ilk turda biterse ortalık karışır! Kimse '50.2' gibi skorlara saygı duymaz
Nagehan Alçı: Seçim ilk turda biterse ortalık karışır! Kimse '50.2' gibi skorlara saygı duymaz
Sakaryaspor, 15 sezonun ardından Süper Lig için play-off oynayacak
Sakaryaspor, 15 sezonun ardından Süper Lig için play-off oynayacak
Evde bakım desteği alan engelli ve yaşlı yakınına "sigorta" imkanı
Evde bakım desteği alan engelli ve yaşlı yakınına "sigorta" imkanı
Şok Marketler'in istihdamı 46 bini aştı
Şok Marketler'in istihdamı 46 bini aştı
10 Litvanyalı'dan biri Türkiye'ye tatile geliyor
10 Litvanyalı'dan biri Türkiye'ye tatile geliyor
Erkan Baş eşi kimdir, kiminle evli? TİP Başkanı Erkan Baş karısı ve çocukları kimdir?
Erkan Baş eşi kimdir, kiminle evli? TİP Başkanı Erkan Baş karısı ve çocukları kimdir?
14 Mayıs'ta liderler nerede oy kullanacak?
14 Mayıs'ta liderler nerede oy kullanacak?