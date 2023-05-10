BIST 4.516
DOLAR 19,53
EURO 21,40
ALTIN 1.275,08
HABER /  EKONOMİ

Şok Marketler'in istihdamı 46 bini aştı

Şok Marketler'in istihdamı 46 bini aştı

Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel: - "Yaşadığımız deprem felaketlerinin ardından milletimizle dayanışma içinde yaralarımızı sarıyor, ekonomiye ve istihdama katkımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. İşe alımlarda bölge halkına öncelik vererek bu konuda önemli bir sorumluluk üstlendik"

Abone ol

Şok Marketler, yılın ilk çeyreğinde satış gelirlerini artırırken, çalışan sayısını da 46 binin üzerine taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şok Marketler, 2023'ün ilk 3 ayına ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.


Buna göre, şirketin ilk çeyrek net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,6 artarak 20,8 milyar TL'ye yükseldi. Çalışan sayısı 46 bini aşan şirketin, mağaza sayısı da 10 bin 214'e ulaştı. Şok Marketler, deprem felaketine rağmen istihdama ve ekonomiye katkısını sürdürdü.

Ülke genelindeki işe alımlarda önceliği depremzedelere vereceğini açıklayan Şok Marketler, depremden etkilenen illerin tamamında bölgenin ekonomik olarak tekrar ayağa kaldırılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Şok Marketler, yaşanan afetin hemen ardından bölgedeki mağazalarında ve depolarında yer alan ürünleri ilgili yardım kuruluşlarının iş birliğiyle depremzedelere dağıtmıştı.


Şirket, bölgede hızla işler hale getirdiği mağazalarının yanı sıra ihtiyaç olan bölgelerde açtığı konteyner ve prefabrik mağazalarla bölgedeki vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet vermeye devam ediyor.

- "Ekonomi ve istihdama katkımızı hız kesmeden sürdürüyoruz"


Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, şu ifadeleri kullandı:


"Yaşadığımız deprem felaketlerinin ardından milletimizle dayanışma içinde yaralarımızı sarıyor, ekonomiye ve istihdama katkımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. İşe alımlarda bölge halkına öncelik vererek bu konuda önemli bir sorumluluk üstlendik."

ÖNCEKİ HABERLER
10 Litvanyalı'dan biri Türkiye'ye tatile geliyor
10 Litvanyalı'dan biri Türkiye'ye tatile geliyor
Erkan Baş eşi kimdir, kiminle evli? TİP Başkanı Erkan Baş karısı ve çocukları kimdir?
Erkan Baş eşi kimdir, kiminle evli? TİP Başkanı Erkan Baş karısı ve çocukları kimdir?
14 Mayıs'ta liderler nerede oy kullanacak?
14 Mayıs'ta liderler nerede oy kullanacak?
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Zelenskiy'i ortadan kaldırmayı deneyebileceğini söyledi
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Zelenskiy'i ortadan kaldırmayı deneyebileceğini söyledi
Aile dizisinin çekimlerinde korkutan kaza! Bazı çalışanlar yaralandı
Aile dizisinin çekimlerinde korkutan kaza! Bazı çalışanlar yaralandı
ÇAYKUR, 2023 yılı yaş çay sezonunu açtı
ÇAYKUR, 2023 yılı yaş çay sezonunu açtı
"1923" müzikali 23-24 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak
"1923" müzikali 23-24 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak
Bomba Kulis! CHP ile İYİ Parti bakanlıkları paylaştı! Kim hangi bakanlığı alıyor Meral Akşener'in dediği oldu
Bomba Kulis! CHP ile İYİ Parti bakanlıkları paylaştı! Kim hangi bakanlığı alıyor Meral Akşener'in dediği oldu
PTT "Haydar Aliyev" konulu anma pulu bastırdı
PTT "Haydar Aliyev" konulu anma pulu bastırdı
Plaj güreşinde milliler Arjantin'de iki madalya kazandı
Plaj güreşinde milliler Arjantin'de iki madalya kazandı
Trendyol'dan Anneler Günü'ne özel hediyeler
Trendyol'dan Anneler Günü'ne özel hediyeler
Türkiye'deki barınma krizi büyüyor: İstanbul’da boş ev sayısı 400 bini aştı!
Türkiye'deki barınma krizi büyüyor: İstanbul’da boş ev sayısı 400 bini aştı!