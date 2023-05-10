10 Litvanyalı'dan biri Türkiye'ye tatile geliyor

Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Barış Tantekin, geçen yıl Türkiye'ye Litvanya'dan 250 bini aşkın turist geldiğini belirtti: Bu, nüfusa göre çok yüksek bir oran. Litvanya'nın yaklaşık 2,8 milyon nüfusu olduğunu düşünürsek sokakta gördüğünüz her 10 kişiden biri geçen yıl Türkiye'yi ziyaret etmiş.

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Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Barış Tantekin, 1 Şubat'ta başladığı Vilnius Büyükelçiliği görevindeki ilk aylarını ve Litvanya-Türkiye ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Vilnius'tan önce Ankara'da görevli olduğunu belirten Tantekin, ondan önce de 2017 ile 2020 yılları arasında Paris'te Başkonsolos olarak görev yaptığını anımsattı.

Tantekin, Vilnius'ta güven mektubunu sunduğu gün Türkiye'de deprem felaketlerinin yaşandığına değinerek, "6 Şubat'ın benim için böyle bir üzücü anısı her zaman olacak." ifadesini kullandı.

Litvanya ile Türkiye'nin iki dost ve müttefik ülke olduğuna dikkati çeken Tantekin, bunu hem resmi temaslarda hem de Litvanya halkıyla temaslarında hissettiklerini belirtti.

Tantekin, iki ülke arasında canlı ve istikrarlı şekilde artan bir ticaret hacmi olduğunun altını çizerek, "Litvanya, Baltıklar'daki en büyük ticaret ortağımız. 2023 için hedefimiz 1 milyar dolar ticaret hacmiydi. Bu hedefi 2022'de yakaladık ve geçtik. Geçen yıl ticaret hacmimiz 1,2 milyar dolar oldu. Bu sene için bunun üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Ticaretimiz bu yıl iyi de başlamış gibi duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Önceliklerinden birinin geleneksel ticaretin yanında yenilikçi alanda ticareti geliştirmek olduğuna işaret eden Büyükelçi Tantekin, "Örneğin finansal teknolojiler, bilişim teknolojileri ve inovasyon alanında çünkü Litvanya, Baltıklar'da ve Kuzey Avrupa'da bu bakımdan oldukça aktif bir ülke. Öncelik alanlarımız olarak bunları da tespit etmiş durumdayız." diye konuştu.

Tantekin, geçen yıl Türkiye'ye Litvanya'dan 250 bini aşkın turist geldiğini belirterek, "Bu, nüfusa göre çok yüksek bir oran. Litvanya'nın yaklaşık 2,8 milyon nüfusu olduğunu düşünürsek bugün sokakta gördüğünüz her 10 kişiden biri geçen yıl Türkiye'yi ziyaret etmiş." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını döneminde tüm alanlarda olduğu gibi turizm rakamlarında da düşüş olduğunu hatırlatan Tantekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu an Kovid-19 öncesine dönmüş durumdayız. Hatta o dönemi geçmiş durumdayız turizm rakamları bakımından. 250 bini aşkın kişiyi de artırma hedefimiz var. Litvanya iklim bakımından Türkiye'ye kıyasla daha soğuk bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'nin havası ve insanlarının sıcaklığı Litvanya bakımından Türkiye'yi hem önemli bir turizm destinasyonu hem de cazibe merkezi yapıyor. Biz her zaman daha fazla Litvanya vatandaşını Türkiye'ye bekliyoruz."