Nagehan Alçı: Seçim ilk turda biterse ortalık karışır! Kimse '50.2' gibi skorlara saygı duymaz

Seçime 4 gün kala hem cumhur ittifakı hem de millet ittifakı seçmenlere "Bu işi ilk turda bitirelim" çağrıları gelirken Habertürk yazarı Nagehan Alçı'dan ilginç bir çıkış geldi. "Adeta açık hava tımarhanesine dönmüş bu Türkiye ortamında hiçbir yurttaş '50.2' gibi skorlara saygı duymaz, kitlesel protestolar olabilir. Ortalık karıyacaktır" diyen Nagehan Alçı, ortalığın karışmaması için seçimin ikinci turda bitmesi gerektiğini savundu.

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"Kemal bey kazanırsa mükemmel bir devir-teslim töreni ile Cumhurbaşkanlığı makamını Kemal Bey, Tayyip Bey’den devralacaktır" iddiası ile gündeme gelen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, şimdi de seçimin ilk turda bitmemesi gerektiğini yazdı. İlk turda çok az farkla kanacak adayın tartışma konusu olacağını iddia eden Nagehan Alçı, ikinci turda net oy farkıyla kazanacak adayın ise arkasında hiçbir tartışma bırakmayacağını iddia etti.

İlk tur takıntısının tehlikesi

Cumhur İttifakı'nın da Millet İttifakı'nın da “İlk turda bitecek” takıntılı söylemini Türkiye için tehlikeli bulduğunu belirten Nagehan Alçı, "Endişeliyim. Tüm yurttaşlarımıza soruyorum… 14 Mayıs gecesi 'Tayyip Erdoğan ya da Kemal Kılıçdaroğlu 50.2 ile kazanmıştır' diye açıklama yapıldığında hanginiz bunu olgunlukla karşılarsınız?

Ortalık fena karıyacaktır

"Hiç kimse kendini kandırmasın. Adeta açık hava tımarhanesine dönmüş bu Türkiye ortamında hiçbir yurttaş '50.2' gibi skorlara saygı duymaz, kitlesel protestolar olabilir. Kim kazanırsa kazansın netice bu olur. Huzursuz bir ortam doğar" diyen nagehan Alçı şöyle devam etti: "Kimin 50.2 aldığı açıklanırsa açıklansın 'Aslında 50’yi geçemediler, hile var' denecektir. Ortalık karışacaktır. Kimse aradaki farka falan bakmaz."

İkinci tura kalırsa gerilim olmaz...

"Türkiye artık 'Aman o iki haftayı yaşamayalım' başlıklı saçma sendromdan kurtulmalı" diyen Nagehan Alçı, "Bilakis seçim 28 Mayıs’a kalsa hiçbir ekstra gerilim olmayacağını düşünüyorum. Hatta o 2 hafta içinde bir sürprizle Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yan yana gelse bile şaşırmam. Ayrıca 28 Mayıs’ta kim kazanırsa kazansın tartışmasız en az (52-48) gibi salt çoğunluk çıkacaktır. Görünen manzara net. O zaman hiçbir tartışma yaşanmadan mükemmel bir süreç yaşanacaktır" iddiasında bulundu.