BIST 4.542
DOLAR 19,54
EURO 21,50
ALTIN 1.286,29
HABER /  GÜNCEL

Moskova'da kritik zirve: 4'lü Suriye toplantısı başladı! Açıklamalar peş peşe geldi...

Moskova'da kritik zirve: 4'lü Suriye toplantısı başladı! Açıklamalar peş peşe geldi...

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının "Suriye konulu" toplantısı Moskova'da başladı. 4’lü zirvede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad yer alırken kritik açıklamalar peş peşe geldi. İşte detaylar...

Abone ol

Rusya’nın başkenti Moskova’da diplomatik Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ve Suriye'deki durumun değerlendirileceği 4’lü zirvede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad yer aldı.

Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkİye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler hakkında konuştu. Lavrov,"Türkiye'deki seçimlerin dürüst, şeffaf bir şekilde dış müdahale olmadan yapılacağına eminim" dedi.
Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme sürecinden bahseden Lavrov "Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşme sürecinin başlaması Ortadoğu'daki duruma olumlu etkiler oluşturdu" dedi.

Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşme sürecinin Astana Formatı'na yeni fırsatlar açacağını da belirten Lavrov, "Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşme adımları, Suriye'deki krizin çözümüne yönelik Astana Formatı için de yeni fırsatlar açıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye - Suriye normalleşme adımlarının ileri bir seviyeye taşınması gerektiğine ve bu nedenle 2 ülke arasında ulaşım kanallarının yeniden açılması gerektiğine vurgu yapan Lavrov, "İki komşu ülke arasında kesintiye uğrayan ulaşım ve lojistik yolların yeniden ulaşıma açılması, ticari ve ekonomik işbirliğinin herhangi bir kesintiye uğramadan yeniden başlaması konusunun tartışmaya açmanın önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Lavrov'un yaptığı açılış konuşmasının ardından 4 ülkenin dışişleri bakanları özel görüşmeye başladı.

Çavuşoğlu'ndan zirve açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısında, terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladıklarını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Moskova'daki Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, paylaşımında, "Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Baba canlı şahit oldu! Doktor, doğum sırasında bebeğin kafasını kopardı
Baba canlı şahit oldu! Doktor, doğum sırasında bebeğin kafasını kopardı
Emtia yatırımcısına nisan ayında tatlı kazanç
Emtia yatırımcısına nisan ayında tatlı kazanç
Nagehan Alçı: Seçim ilk turda biterse ortalık karışır! Kimse '50.2' gibi skorlara saygı duymaz
Nagehan Alçı: Seçim ilk turda biterse ortalık karışır! Kimse '50.2' gibi skorlara saygı duymaz
Sakaryaspor, 15 sezonun ardından Süper Lig için play-off oynayacak
Sakaryaspor, 15 sezonun ardından Süper Lig için play-off oynayacak
Evde bakım desteği alan engelli ve yaşlı yakınına "sigorta" imkanı
Evde bakım desteği alan engelli ve yaşlı yakınına "sigorta" imkanı
Şok Marketler'in istihdamı 46 bini aştı
Şok Marketler'in istihdamı 46 bini aştı
10 Litvanyalı'dan biri Türkiye'ye tatile geliyor
10 Litvanyalı'dan biri Türkiye'ye tatile geliyor
Erkan Baş eşi kimdir, kiminle evli? TİP Başkanı Erkan Baş karısı ve çocukları kimdir?
Erkan Baş eşi kimdir, kiminle evli? TİP Başkanı Erkan Baş karısı ve çocukları kimdir?
14 Mayıs'ta liderler nerede oy kullanacak?
14 Mayıs'ta liderler nerede oy kullanacak?
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Zelenskiy'i ortadan kaldırmayı deneyebileceğini söyledi
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Zelenskiy'i ortadan kaldırmayı deneyebileceğini söyledi
Aile dizisinin çekimlerinde korkutan kaza! Bazı çalışanlar yaralandı
Aile dizisinin çekimlerinde korkutan kaza! Bazı çalışanlar yaralandı
ÇAYKUR, 2023 yılı yaş çay sezonunu açtı
ÇAYKUR, 2023 yılı yaş çay sezonunu açtı