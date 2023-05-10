Baba canlı şahit oldu! Doktor, doğum sırasında bebeğin kafasını kopardı

BREZİLYA'da doğum sırasında yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Bir kadının doğumunu gerçekleştiren doktorlar, bebeğin kafasını kopardı ardından kopan başı geri dikti.

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Brezilya’nın Belo Horizonte kentindeki bir hastaneden anne Ranilly Coelho Santos doğum yaptı. 1 Mayıs’ta gerçekleşen doğum sırasında anne Ranielly Coelho Santos ve baba Victor da Silva, yeni doğan kızları Emanuelly’i kaybetti. Anne doğum sırasında doktorların ihmalkarlığı nedeniyle kızının kafasının bedeninden ayrıldığını ve doktorların yeniden kopan başı gövdesine diktiklerini söyledi.

Aile kızlarının doğum sırasında hayatta olduğunu ancak sonrasında ölüm haberini aldıklarını söyledi. Ranielly’nin annesi doğumun ardından torununu gördüğünde boynunda dikiş izleri olduğunu fark ettiğini söyledi.

"Kıyafetlerini açmasını engellemeye çalıştılar"

Doğumdan sonra bebeği vedalaşması için ailenin yanına getirdiklerinde Ranilly, “Bebeğimin kıyafetlerini çıkartmak istedi. Annemin kıyafetleri açmasını engellemeye çalıştılar. Annem o sırada boynundaki dikiş izlerini gördü” dedi.

Baba canlı canlı gördü

Eşinin doğumu sırasında doğumhanede olduğunu belirten baba Victor ise, “Eşimin doğumuna başladıklarında 7 aylık hamileydi. Elleriyle çocuğun başını çekmeye başladılar ve karıma itmesini söylediler. Sonunda gücü kalmamıştı. Genel anestezi verip bayılttılar. Bebek dışarı çıktığında çok kan vardı. Doğumhaneden beni güvenlikle çıkarttılar. Bebeğimin kafasını koparttılar ve doktorlar geri dikti ama kurtaramadık” diye konuştu.

Aynı gün defnedildi

Polis tarafından yapılan açıklamada olayın soruşturmasının devam ettiği belirtilirken hastanenin bebeğin cenazesinin tüm masraflarını karşılayacağı aktarıldı.Öte yandan bebeğin cenazesinin 8 Mayıs Pazartesi aileye verildiği ve aynı gün gömüldüğü de basınla paylaşıldı.