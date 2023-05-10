Sera Kadıgil aslen nereli, kaç yaşında? Sera Kadıgil eşi kimdir, ne iş yapıyor?

Türkiye 5 gün sonra sandık başına gidecek ve oyunu kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimine az bir zaman kalan dikkat çeken isimlerden biri de TİP Sözcüsü Sera Kadıgil oldu. Açıklamaları ile dikkat çeken Saliha Sera Kadıgil Sütlü İstanbul'da doğdu, aslen Gümüşhane Kelkitli ve 39 yaşında. Hukuk fakültesi mezunu olan Sera Kadıgil'in eşi ise Tolga Sütlü'dür.

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Türkiye 5 gün sonra sandık başına gidecek ve cumhurbaşkanlığı için oyunu kullanacak. Kritik seçime artık çok az zaman kala siyasetin merak edilen isimlerinden birisi de gerek Meclis kürsüsünde gerekse katıldığı programlarda açıklamaları ile dikkat çeken isim Sera Kadıgil oldu. TİP Sözcüsü olan Saliha Sera Kadıgil Sütlü aslen Gümüşhaneli, İstanbul doğumlu ve şu anda 39 yaşında. Evli olan Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün eşi akademisyen olan Tolga Sütlü'dür. Henüz çocuğu olmayan Sera Kadıgil Hukuk Fakültesi mezunu.

Sera Kadıgil kimdir, aslen nereli?

29 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sera Kadıgil aslen Gümüşhane Kelkitli. Tam adı Saliha Sera Kadıgil Sütlü.

Vefa Lisesi'nden 2003 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede özel hukuk alanında 2010 yılında yaptı. İngiltere'nin başkenti Londra'da Queen Mary Üniversitesi'nde sinema eserleri üzerine araştırmalarda bulundu.

Mezuniyetinin ardından İstanbul Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yaptı. Avukatlık kariyerini kültür sanat hukuku alanında yoğunlaştıran Sera Kadıgil, birçok tiyatro ve sanat örgütünün yanı sıra Oyuncular Sendikası, Sinema Televizyon Sendikası, Bağımsız Tiyatrolar Derneği Girişimi, İstanbul Şehir Tiyatrosu Çalışanları Derneği gibi meslek örgütlerinin avukatlığını üstlendi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu'nda üyelik görevinde bulundu.

2011-2012 yıllarında CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı ve 2014 yılından itibaren 3 dönem Parti Meclisi Üyeliği yaptı.

2018 yerel seçimlerinde CHP'de İstanbul Milletvekili seçildi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliği yaptı.

25 Haziran 2021 tarihinde CHP'den istifa ederek Erkan Baş'ın genel başkanlığını yaptığı Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı. Burada parti sözcülüğü ve yasama büro sekreteri olarak görev aldı.

2011 yılında akademisyen Tolga Sütlü ile evlendi.Sera Kadıgil 1.61 metre boyunda, 58 kilo ve yay burcu. İyi seviyede İngilizce konuşabiliyor.

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