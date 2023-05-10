Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, Bilecik'teki fabrikasının çatısına GES kurdu

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Üst Yöneticisi Özgen Özkan: - "2025 sonuna kadar çatısında güneş enerjisi paneli olmayan binamız kalmayacak"

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Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, Bilecik, Bozüyük'teki VitrA Üretim Kampüsü'nde yer alan seramik sağlık gereçleri fabrikasının çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kurdu.

VitrA açıklamasına göre, 2023 yılında toplam 5,4 milyon kWh enerji üretmeyi hedefleyen şirket, 2025 sonuna kadar bünyesindeki tüm binaların çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirecek.

4,29 MWp kurulu güce sahip GES bünyesinde, 8.096 panel ve 40 inverter bulunuyor. 45 milyon TL yatırımla hayata geçirilen çatı üstü GES ile bu yıl toplam 5,4 milyon kWh enerji üretilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Üst Yöneticisi (CEO) Özgen Özkan, 2025 sonuna kadar kurmayı hedefledikleri 112 bin metrekarelik çatı üstü GES ile toplam 19,7 MWp yenilenebilir enerji kurulu gücüne ulaşacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu seviyelere geldiğimizde yıllık elektrik ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 30’unu kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız. 2022 yılında I-REC sertifikalı yeşil elektrik satın almaya başlayarak üretimde elektrik kaynaklı karbon emisyonlarımızı sıfırladık. Önümüzdeki yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarımızla elde edeceğimiz elektriği kullanırken, kalan miktarı sertifikalı yeşil elektrik kaynaklarından temin etmeye devam edeceğiz.



Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilirliği işimizin merkezine koyarak stratejimizi geliştiriyor ve aksiyonlarımızı alıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimize bağlı olarak yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlandırıyor, düşük karbona geçiş yol haritamızı destekleyecek tüm fırsatları değerlendiriyoruz. Hem planlanan yatırımlarımızda bunu önceliklendiriyor hem de mevcut üretimimizde enerji verimliliği için inovasyon ve yeni teknolojilerden faydalanıyoruz."

- "Sırada armatür ve gömme rezervuar fabrikalarımız var"



Özgen Özkan, Bozüyük'teki seramik sağlık gereçleri fabrikasının yanı sıra Ankara, Bodrum ve Suadiye mağazalarının çatısında da GES kurulumu yaptıklarını aktararak, "Sırada armatür ve gömme rezervuar fabrikalarımız var. 2025 sonuna kadar çatısında güneş enerjisi paneli olmayan binamız kalmayacak. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızın yanı sıra sertifikalı yeşil elektrik satın almadaki amacımız, hem üretim tesislerimizde ve mağazalarımızda elektrik tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonlarımızı azaltmak hem de ülkemizdeki diğer üreticileri teşvik ederek yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılmasına katkıda bulunmak." ifadelerini kullandı.

2008'den bu yana Eczacıbaşı Topluluğu'nun sürdürülebilirlik raporlarında yer verdikleri çalışmalarını 2022 yılı itibarıyla kuruluş olarak ilk kez hazırladıkları, GRI onaylı ve WEF Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla paylaştıklarını bildiren Özkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sürdürülebilirlik yolculuğunda yenilenebilir enerjinin yanı sıra enerji verimliliğinin de ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunun için enerji yönetim sistemlerine yatırım yapıyor, dijital dönüşüm fırsatlarını değerlendiriyoruz. Enerji verimliliği projelerini hızlandırıyor, akademi-özel sektör iş birliklerini artırıyoruz. Yeni fabrika yatırımlarının ve süreçlerinin gerek altyapı gerekse de ekipman açısından sürdürülebilirlik yaklaşımına uygun olmasına özen gösteriyoruz."