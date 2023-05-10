Erling Haaland'ın babası tribünü karıştırdı! Real Madrid taraftarına hareket çekti

Real Madrid ile Manchester City'i karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İngiliz ekibinin yıldızı Erling Haaland'ın babası olay çıkardı. Santiago Bernabeu'daki locasında İspanyol taraftarlara el hareketi yapan Norveçli golcünün babası Alf-Inge, apar topar locadan dışarı çıkartıldı.

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Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, sahasında Manchester City ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada İngiliz ekibinin golcüsü Erling Haaland sessiz kalırken, babası tribünleri birbirine kattı.

İspanyol gazeteci Inaki Angulo, Erling Haaland'ın babası Alf-Inge'nin maç sırasında Real Madrid taraftarlarına hakaret ettiği ve yiyecek fırlattığını belirtti.

Bunun üzerine taraftarlar, Alf-Inge'ye tepki gösterirken yıldız futbolcunun babası güvenlik güçleri tarafından apar topar bulunduğu locadan çıkartıldı.

Erling Haaland bu sezon Manchester City formasıyla 47 maçta görev yaptı. Norveçli yıldız, bu karşılaşmalarda 51 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.