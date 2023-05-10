Fikret Bila kimdir, ne oldu, hastalığı nedir? Fikret Bila'nın eski hali nasıldı?

Seçime sadece 4 gün kala televizyon ekranlarında sıkça gördüğümüz isimlerden biri de deneyimli Gazeteci Fikret Bila oldu. Birçok vatandaş Fikret Bila'nın yüzüne ne oldu, gözünü neden kaybetti sorularına yanıt aramaya başladı.

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek ve cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullanacak. Seçime artık günler kala meydanların da televizyon programlarındaki tartışma programlarının da ateşi harlandı. Ekranlarda sıkça gördüğümüz isimlerden biri de Gazeteci Fikret Bila oldu. Eski Sayıştay denetçisi, gazeteci ve yazar olan Fikret Bila'nın yüzüne ne oldu, alnı neden öyle? Fikret Bila'nın kaza geçirmeden önceki hali nasıld soruları merak edildi. Hemen cevap verelim Fikret Bila 1998 yılında ciddi bir tarfik kazası geçirdi ve hemen ameliyata alındı.

Fikret Bila'ya ne oldu?

7 Temmuz 1998'de Başbakan Mesut Yılmaz'ın Makedonya'ya düzenlediği ziyaret sırasında, Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen ve milletvekili Şinasi Altıner'le birlikte geçirdiği trafik kazasında ağır biçimde yaralandı. Yaklaşık 1 ay süren tedavi sürecinin ardından bir süre sonra mesleğine döndü.

Fikret Bila kimdir?

Fikret Bila 1958 yılındaZonguldak'ta doğanTürk gazetecidir. Fikret Bila, 1958 yılında Zonguldak'ta doğmuştur. 2011 yılında akciğer kanseri nedeni ile vefat eden gazeteci Hikmet Bila (d.1954- 2011) abisidir. 1979 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 1986 yılında yüksek ihtisasını tamamlayıp Gazi Üniversitesi'nden doktora derecesi aldı.

Fikret Bila, 1980 yılında Sayıştay sınavını birincilikle kazanarak denetçi oldu. 1980-1986 yılları arasında Sayıştay Denetçisi olarak görev yaptı. 1986 yılında Sayıştay Daireler Kurulu Raportörlüğü'nden ayrılarak gazeteciliğe döndü. Gazeteciliğe 1977 yılında Yankı Dergisi'nde başladı. 1986 yılında Nokta Dergisi'ne geçti. 1987 yılında da Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda göreve başladı. 1989 yılında Basın-Yayın Genel Müdürlüğü bursuyla ABD'de mesleki kurslara katıldı. 1993 yılında İstihbarat Şefi, 1995 yılında da Milliyet Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı oldu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda araştırmacı gazetecilik dersleri verdi. CNN TÜRK'te Ankara Kulisi programını sundu. Milliyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi olarak çalıştı. aynı gazetede Yön başlığı altında köşe yazıları yazdı. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni görevi yapmaktadır.

7 Temmuz 1998 günü Makedonya gezisinde Başbakan Mesut Yılmaz ve heyetinin bulunduğu konvoyda meydana gelen trafik kazasında Fikret Bila da ağır yaralandı. Bu kazada sol gözünü kaybetti.

Fikret Bila, evli ve çocuk sahibidir.

30 Temmuz 2013 tarihinde Milliyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak'ın yerine Fikret Bila getirildi. Kitapları : 2010 – Komutanlar cephesi 2007 – Komutanlar cephesi 2007 – Ankara'da Irak Savaşları 2004 – Hangi PKK: Satranç Tahtasındaki Yeni Hamleler 2003 – Sivil Darbe Girişimi ve Ankara'da Irak Savaşları 2001 – Phoenix: Ecevit'in yeniden doğuşu Ödülleri : 2007 Abdi İpekçi Yılın Gazetecisi Ödülü, 2007 Çağdaş Gazeteciler Derneği Mustafa Ekmekçi Özel Ödülü, 2007 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Röportaj Ödülü, 1998 Kocaeli Üniversitesi Yılın Gazetecisi Ödülü, 1994 Maliye Bakanlığı Ödülü, 1994 Çağdaş Gazeteciler Derneği Yılın Haber Ödülü, 1993 Çağdaş Gazeteciler Derneği Yılın Haber Ödülü, 1992 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Gazetecisi Ödülü.